„Přesunou do Černého moře.“ Kyjev vydá miliardy na nové zbraně

Pro Kyjev je tato dohoda s Tureckem velmi významná, protože ukrajinské loďstvo již přes 30 let nedostalo nové lodě s výjimkou několika menších obrněných motorových člunů.Lovci ponorekV Turecku mají dnes čtyři takové korvety, jež zahájily službu v letech 2011-2019. Mají výtlak 2032 tun, autonomnost plavby činí do tří týdnů, posádka má 93 námořníků. Jsou to nejmodernější lodě tureckého vojenského loďstva.Jsou vyzbrojeny kanonem ráže 76 mm, protiponorkovými raketami Harpoon, protileteckým zařízením RIM-116 a dvěma torpédomety. Na palubu se vejde vrtulník S-70B Seahawk.Lodě jsou zkonstruovány s použitím technologie snížené radiolokační viditelnosti. Radioelektronická náplň je vysoce automatizována. Pohon se skládá z plynové turbíny o kapacitě 31 tisíc koní a dvou dieselových motorů o kapacitě 5,5 koní každý, korvety dokážou vyvinout rychlost 29 uzlů.„8 Harpoon je samozřejmě mocná zbraň, takovou střelbu nevydrží zdaleka každá loď. Mají však poměrně krátký dolet, asi 150 kilometrů. Ruské Onyxy a Kalibry mají mnohem větší dolet,“ dodal.Protiletecký systém korvet je v podstatě mořskou verzí Stingeru, chrání jenom v blízkém prostoru a nezachytí cíle s velkou rychlostí, například protilodní rakety. Protilodní kapacity nejsou také moc velké. Pouze dva torpédomety a jednoduchý hydrolokátor.Zanedbané odvětvíKorvety pro turecké vojenské loďstvo byly postaveny v istanbulských loděnicích. Tady má být rovněž smontována první loď pro Ukrajinu, druhá zase v loděnicích Okean v Nikolajevu . Kyjev přijdou dost draho, pouze v roce 2021 bylo na tento projekt vyčleněno 3,8 miliardy hřiven (přes 140 milionů dolarů).Náměstek generálního ředitele kyjevského podniku Leninskaja kuznica Sergej Belozubenko sdělil novinářům, že za tyto peníze se daly koupit tři desítky motorových člunů Kentaur anebo Groza. Je to dost skromné pro zemi, která kdysi stavěla letadlové lodě.Dnes ale Ukrajina samostatně nedokáže postavit ani menší bojové lodě. Od roku 2011 například v Černomořských loděnicích v Nikolajevu pracovali na perspektivní korvetě projektu 58250 Vladimir Veliký o výtlaku 2650 tun. Vyzbrojit ho plánovali podle standardů NATO protilodními raketami EXOCET, protivzdušným systémem ASTER 15, torpédy MU-90 a 76mm kanonem Super Rapid. Což se dá přibližně srovnat s vybavením tureckých lodí.Kyjev chtěl předat loďstvu čtyři korvety v roce 2021. Stavbaři však nedokázali spustit na vodu ani vlajkovou loď série. Na podzim 2014 bylo financování pozastaveno. Likvidace akciové společnosti Černomořské loděnice zase definitivně skoncovala s tímto projektem.Ukrajinské vojenské loďstvo má dnes fakticky jedinou velkou loď, je to vlajková fregata Getman Sagajdačnyj. Brzy bude stará přes 20 let. Prakticky všechno ostatní je stejně staré. Za relativně moderní se dají označit říční dělostřelecké čluny Gjurza. Ty se ale hodí pouze na hlídkování pobřeží a nejsou přizpůsobeny plavbě v širém moři.Pro války a provokaceProdej Kyjevu páru korvet není první zbrojní dohoda mezi Ukrajinou a Tureckem. Nedávno byla podepsána dohoda o společné výrobě dronů Bayraktar TB2, jež se dobře uplatnily v druhé válce v Náhorním Karabachu. Ukrajinská armáda neskrývá, že v případě obnovení válečných aktivit na Donbasu vsadí také na moderní útočné drony.Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl, že dodávky Ukrajině cizích zbraní nevyvolává potěšení. Turecko zase ujišťuje, že tyto dohody nejsou zaměřeny proti třetí straně. Nicméně, jak poukazují experti, může vojenská technická spolupráce s členskou zemí NATO povzbudit ukrajinské vedení k pokusu o vyřešení „donbaské otázky“ silovými způsoby.Ukrajina již použila podobnou taktiku. V listopadu 2018 se dva malé obrněné dělostřelecké čluny Berdjansk a Nikopol a také tažná loď Jany Kapu pokusily o plavbu přes Kerčský průliv bez povolení ruských úřadů. Narušitelé byli zadrženi pobřežní stráží FSB. Na tento incident ostře reagovaly země EU a NATO, které odsoudily akce pohraničníků. Ale od té doby se ukrajinští námořníci neodvažují narušit ruské hranice.

