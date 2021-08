https://cz.sputniknews.com/20210805/rada-ct-je-bezzuba-a-boji-se-lipovska-prozradila-co-se-skutecne-na-kavcich-horach-deje-15402852.html

„Rada ČT je bezzubá. A bojí se.“ Lipovská prozradila, co se skutečně na Kavčích horách děje

„Rada ČT je bezzubá. A bojí se.“ Lipovská prozradila, co se skutečně na Kavčích horách děje

Hana Lipovská, radní České televize a kandidátka do Poslanecké sněmovny za Volný blok, v pořadu Rozstřel na serveru iDNES.cz promluvila o tom, co... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Hana Lipovská přitom podotkla, že jako kandidátka Volného bloku nehodlá odejít z Rady ČT.Poznamenala však, že dnes už není nezbytně nutné, aby vykonávala mandát člena Rady České televize, neboť se jí i beztak podařilo provést v Radě ČT velice podstatnou věc, kterou je podání trestního oznámení na generálního ředitele ČT. Jakákoliv další úsilí by dnes byla podle ní zcela marná, protože Rada už prý do voleb nebude nic řešit. Svou účast v předvolební kampani vidí proto jako jediné rozumné řešení.„Tato Rada, která je bezzubá, tak této Radě věnovat dva měsíce energii, je podle mě plýtvání penězi koncesionářů. Já bych chtěla vysvětlovat své kroky. A kdybych se po dvou měsících do Rady ČT vrátila, tak bych aspoň měla čisté svědomí, že jsem udělala, co jsem mohla,“ prohlásila Lipovská.Hlavním důvodem nečinnosti Rady ČT je podle Lipovské to, že se bojí, že ji Sněmovna odvolá.Stejné obavy prý má i ředitel České televize. V Radě ČT podle ní navíc sedí spousta bývalých politiků, kteří jsou navázaní na ČSSD.V pořadu se poté Lipovská zastala nezařazeného poslance Lubomíra Volného, po jehož boku kandiduje.„Pokud vím, tak pan Volný onen pověstný flákanec nikomu nedal fyzicky. To, co v naší společnosti chybí, je možná chlap, který se nebojí postavit a mluvit nahlas za voliče. ... Je mi milejší řešit věci jasně a z očí do očí, než kňučením a fňukáním,“ řekla.Na Volném bloku poslance Lubomíra Volného si prý cení svobody, které se všichni kandidáti tohoto bloku těší.„Kde není zkrátka rudá knížka, která by připouštěla jediný správný názor, svůj názor si tady musí každý obhájit, ale všechny tyto osobnosti musí spojovat jedna linka, a to je úcta ke svobodě. ... Zásadní je svoboda, odpovědnost, rozum a poctivost uznat chybu,“ uvedla Lipovská.

