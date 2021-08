Rusko označilo Černé moře za prostor nebezpečné konfrontace

https://cz.sputniknews.com/20210805/rusko-oznacilo-cerne-more-za-prostor-nebezpecne-konfrontace-15390343.html

Černé moře se mění v prostor nebezpečné vojenské konfrontace, cvičení NATO v regionu provokují konflikty, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik ředitel Čtvrtého... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

„S politováním konstatujeme, že se v současné době mění Černé moře z mírového regionu a regionu dobrých sousedských vztahů na prostor nebezpečné vojenské konfrontace. Je zcela jasné, že podobné „tréninky“ provokují, a nikoli zabraňují konfliktním situacím,“ odpověděl diplomat na otázku, jak se cvičení Sea Breeze 2021 projevují na situaci s bezpečností v černomořském regionu.Řekl, že Rusko bude i nadále podnikat opatření na zajištění národní bezpečnosti pomocí diplomatických a jiných nástrojů.„Nejednou jsme varovali, že vyhrocení vojenského a politického napětí v bezprostřední blízkosti našich hranic v sobě nese konfrontační náboj,“ dodal.V Černém moři se ve dnech 28. června až 10. července konaly vojenské manévry Sea Breeze 2021, jež upoutaly velkou pozornost ruské strany. Jejich hlavními účastníky byly Ukrajina, USA, Kanada, Velká Británie, Nizozemí, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Turecko a Lotyšsko. Cvičení se zúčastnilo 40 bitevních lodí, člunů a pomocných plavidel, 30 kusů letecké techniky a přes 100 kusů obrněné techniky a aut.V NATO uvedli podmínku útoku na loď ruského vojenského námořnictva v Černém mořiNa začátku srpna velitel amerického vojenského námořnictva v Evropě a Africe admirál Robert Burke v rozhovoru pro The Business Insider prohlásil, že ruské vojenské lodě pravidelně doprovázejí lodě NATO ve vodách Černého moře za účelem zastrašování a provokace flotily Severoatlantické aliance.Manévry ruského vojenského námořnictva mají podle jeho slov za účel nahnat hrůzu NATO.„Dá se říct, že nás provokují (pozn. Rusové), abychom zaútočili jako první. Nehodláme to udělat první bez provokace, nehodlám však žádat své velitele, aby utržili první ránu do čelisti,“ řekl Burke.Černomořské loďstvo RF spolu s pohraniční službou FSB zamezily v červnu narušení ruské hranice britským torpédoborcem Defender. Loď překročila státní hranici RF a vstoupila na tři kilometry do výsostných vod v okolí mysu Fiolent. Ministerstvo obrany RF zhodnotilo incident jako hrubé porušení Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982 a vyzvalo britskou stranu k pečlivému vyšetření aktivit posádky Defenderu.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová zdůraznila, že daný incident je klasická provokace.1. července přitom vyšlo najevo, že britské ministerstvo obrany záměrně vyslalo torpédoborec Defender ke krymskému pobřeží s cílem provokace. Svědčí o tom tajné dokumenty, jež byly nalezeny na autobusové zastávce v hrabství Kent.

