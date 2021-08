https://cz.sputniknews.com/20210805/to-by-byl-uz-neco-jako-putin-ne-pruzkum-odhalil-babis-vede-kavarna-zuri-15397484.html

„To by byl už něco jako Putin, ne?” Průzkum odhalil: Babiš vede. Kavárna zuří

Na sociálních sítích se objevily první reakce na aktuální volební model agentury Median, podle kterého by volby do Poslanecké sněmovny v červenci vyhrálo hnutí... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Pirátská strana a STAN by podle modelu měly 20 procent. V porovnání s červnovým průzkumem ztratily 1,5 procentního bodu, Spolu naopak o tuto hodnotu posílila.Zmiňme, že v posledních průzkumech jiných společností vede rovněž hnutí ANO. Posílení koalice Spolu na druhé místo zaznamenal i červencový model Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).Na další úspěch hnutí Andreje Babiše reagoval novinář Jindřich Šídlo ze Seznam Zpráv. Na Twitteru zveřejnil několik statistických odhadů, co bude v případě úspěchu ANO v podzimních parlamentních volbách.„Mluvíme o době po roce 1989,“ podotkl.Mnoho uživatelů tyto údaje doslova vyděsily.„Mluvíme o době po 1989 a vracíme se do doby před 1989,“ uvedl komentátor Filip Eliáš.„A Andrej Babiš bude zároveň druhým nejstarším jmenovaným premiérem od r. 1918, po exilovém Msgre Janu Šrámkovi, který se dočkal až v 70 letech,“ napsal další uživatel.„To by byl už něco jako Putin, ne?“ ptal se ještě jeden komentátor.„Jen aby neskončil jako Fico,“ napsal uživatel ze Slovenska.Jaká místa obsadily ostatní strany a hnutíDo Sněmovny by se dále dostala SPD se sedmi procenty. Podle Medianu podpora hnutí klesá, na jaře přesahovala 10 procent.Hnutí Přísaha Roberta Šlachty si polepšilo o půl procentního bodu a získalo by 6,5 procenta.Podpora Šlachty je podle něj silná především u lidí středoškolského vzdělání s maturitou.Do dolní parlamentní komory by se ještě dostali komunisté s podporou šesti procent. Pod hranici vstupu do Poslanecké sněmovny spadli v červenci sociální demokraté, získali by 4,5 procenta.Voleb by se podle agentury zúčastnilo v červenci 63 procent respondentů.Kterou stranu volit, si je podle průzkumu jisto jen 47 procent lidí. Asi třetina lidí ví, že k volbám půjde, ale zatím si nejsou jisti, komu hlas hodí.Data pro volební model sbíral Median od 1. do 31. července, do průzkumu se zapojilo 1078 lidí starších 18 let. Volby se uskuteční 8. a 9. října.

Karel Adam Snad jako Mutti Merkel, k té máme prý kulturně blíž. 0

Ondra Tykal Pardon ale V.V.P. ví zatraceně dobře co chce a dělá věci s rozmyslem. To je jako srovnávat Slavoj Pralesov s Barcou. 0

