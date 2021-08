https://cz.sputniknews.com/20210805/v-americkem-texasu-havarovala-dodavka-s-migranty-zemrelo-deset-lidi-15389916.html

V americkém Texasu havarovala dodávka s migranty, zemřelo deset lidí

V americkém Texasu havarovala dodávka s migranty, zemřelo deset lidí

V americkém Texasu havarovala dodávka s migranty, při dopravní nehodě zemřelo 10 osob, dalších 20 lidí bylo zraněno. O situaci informují místní noviny, které... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí místní noviny, v dodávce jelo asi 30 migrantů, mezi kterými byly tři ženy. Kolem 16. hodiny místního času dodávka při odbočování narazila do sloupu veřejného osvětlení.Při nehodě zemřelo devět mužů, tři byli z Mexika, jeden z Guatemaly, ostatní z Hondurasu, a také jedna žena. Mezi mrtvými by neměly být děti. Šerif okresu připisuje nehodu přetížení dodávky.Původně bylo hlášeno 12 dalších zraněných, nakonec je zraněných 20. Podle šerifa jsou jejich zranění vážná až kritická.Tragická nehoda u DomažlicVe středu ráno došlo k vážné nehodě na Domažlicku, kde se srazily dva vlaky a na místě bylo až padesát zraněných a tři mrtví. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů a záchranářů, stejně jako vrtulníky.Uvádí se, že k incidentu došlo kolem osmé hodiny ranní, a to mezi stanicemi Domažlice a Blížejov u stanice Milavče. Takové informace vyplývají z webu Českých drah.První informace, které poskytla policie, hovořily o tom, že se srazil rychlík s osobním vlakem. Konkrétně se měl střetnout Ex 351 Západní expres, mířící z Mnichova do Prahy, s osobním vlakem RegioShark, který jel z Plzně do Domažlic.

