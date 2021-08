https://cz.sputniknews.com/20210805/vy-byste-mela-zustat-tehotna-uz-naporad-soukalova-ukazala-foto-z-tehotenskeho-foceni-a-lide-sili-15385475.html

„Vy byste měla zůstat těhotná už napořád.“ Soukalová ukázala foto z těhotenského focení a lidé šílí

Bývalá sportovkyně a současná moderátorka Gabriela Soukalová patří mezi ženy, kterým těhotenství opravdu sluší. A myslí si to i její fanoušci. Když totiž... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Již za měsíc by měla Soukalová se svým přítelem přivítat na světě prvního společného potomka. Pár čeká holčičku a vypadá to, že se na ni již moc těší.Ještě před porodem se však Gábina rozhodla, že si toto požehnané období zvěční a vyrazila na těhotenské focení. Díky tomu bude mít na těhotenství krásnou vzpomínku v podobě originálních snímků.V jednom rozhovorů navíc byla sdílnější a uvedla, že už se velmi těší na porod.Kráska prozradila, že ji trápí hlavně bolesti zad, a zároveň se na ní pomalu začíná podepisovat větší únava. Navíc je pořád pracovně aktivní a moderuje pořad Showtime, takže na odpočinek není tolik času. I přesto se ale zatím na mateřskou nechystá.Reakce fanouškůA jak vlastně reagovali fanoušci na nový snímek s bříškem? Byli naprosto nadšení.Další pak uváděli, že požehnaný stav Gábině opravdu sluší: „Nádherná a úžasná budoucí maminka. Ať jste zdravá i vaše miminko.“V komentářích se pak objevily i zmínky o tom, aby si těhotenství užila, dokud to jde.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka.

