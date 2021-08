„Vy, obyčejní lidé, nemáte právo na vlastní svět.“ Hampl prozradil klíčové poselství Prague Pride

https://cz.sputniknews.com/20210805/vy-obycejni-lide-nemate-pravo-na-vlastni-svet-hampl-prozradil-klicove-poselstvi-prague-pride-15393723.html

V Praze probíhá festival Prague Pride, jehož cílem je podle organizátorů podpora práv sexuálních menšin. LGBT komunita v ČR se však na rozdíl od jiných zemí... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Hampl se totiž domnívá, že se jedná o druh akce, který se již dávno neomezuje na pouhé zábavní oslavy, ale má za účel předvést nekompromisní sdělení.„Lidem se jasně říká: Váš životní styl sem už nepatří. Vaše kultura sem už nepatří. Nastaly nové časy. Teď vládnou subjekty jako Vodafone, IBM, Člověk v tísni a další. Vy, obyčejní lidé, nemáte právo na vlastní svět. Nemáte právo na své soukromí. Bude se vám líbit tohle. Nebo cokoliv jiného, co vám ukážeme,“ vysvětlil.Festival Prague Pride se podle něj podobá triumfálnímu pochodu dobytým městem, kde domorodci nesmějí ani ceknout. V opačném případě prý budou čelit represím.Moderní První májHampl se dokonce domnívá, že Prague Pride je jako nový První máj, neboť účast v něm může přinést opravdové kariérové výhody.„Pokud pracujete pro nadnárodní korporaci, musíte se tam ukázat. Musíte mít fotografii na sociální síti. A je důležité, aby si jí všimlo oddělení lidských zdrojů. Pár dnů předtím musíte v kanceláři nosit duhovou stužku. Jinak vás sice nikdo nezavře do vězení, ale nemůžete počítat s povýšením. Jako za normalizace,“ objasnil Petr Hampl.Na rozdíl od předlistopadového období však dnes lidé zcela ztratili svobodu uvažovat nezávisle, neboť nyní na moderní První máj chodí z vlastní vůle a s nadšením.Vliv na děti Co se týká letošních aktivit organizátorů festivalu spojených se zapojením dětí, Hampl to jednoznačně odsuzuje.„Je tam odpoledne zaměřené na děti s cílem zpochybnit jim normální pohlavní vývoj, aby pro ně bylo obtížnější vyrůst v normálního kluka nebo normální holku. Většina dětí to samozřejmě přežije, ale na určité procento slabších a labilních to bude mít srovnatelný dopad jako sexuální zneužívání včetně těch celoživotních traumat. A to ještě není všechno – nastoupí na ně speciální skupiny a začnou jim vnucovat hormonální „terapii“ či dokonce kastraci. Ještě před pár lety by se za něco takového chodilo do vězení. Je to ještě mnohem horší než umožnit dětem neomezený přístup k pornografii,“ konstatoval Petr Hampl s tím, že nikdo vůbec nepřemýšlí o důsledcích.Ekonomický modelNěco by se s tím určitě dalo udělat, jenže pokud se tyhle věci dějí proto, že nějaká „vychytralá zájmová skupina“ v tom vidí další byznys, pro změny bude třeba uplatnit dost rezolutní přístup.„Obávám se, že nepomůže nic menšího než úplná změna celkového ekonomického modelu. Dokud budou pózování v představenstvech či reklamní činnosti vynášet víc než poctivá práce, a dokud bude výhodnější pracovat pro cizince než pro spoluobčany, bude se vytvářet společenská vrstva, která se neumí chovat jinak než tak, jak dnes předvádí pražský magistrát. A taková změna je ještě hodně daleko,“ dodal na závěr sociolog Petr Hampl.

Vladimír Štumpa Kdybych si mohl myslet, že je to jen o volnější toleranci k alternativním, byl bych v pohodě. Jenže to má přesah do NWO, do fašismu, k rozbíjení základních hodnost a perzekvování těch, kterým se ten přesah nelíbí. V tom je škodlivost. A velká jako K. Olinky psychonadutost, neznalost a pomstychtivost. 🏁🏁🏁🏁🏁 0

