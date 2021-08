https://cz.sputniknews.com/20210805/vychodnim-slovenskem-se-prohnalo-tornado-a-znicilo-nekolik-domu-15403757.html

Východním Slovenskem se prohnalo tornádo a zničilo několik domů

Východním Slovenskem se prohnalo tornádo a zničilo několik domů

Obcí Petkovce v okrese Vranov nad Topľou se ve čtvrtek večer přehnalo tornádo, poškodilo několik domů. Uvedl to starosta obce Pavol Hybala. Na místě zasahují... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-05T21:51+0200

2021-08-05T21:51+0200

2021-08-05T21:51+0200

slovensko

škody

počasí

tornádo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/14952521_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_298165fd495d2ed7ac01eff38947c672.jpg

Na východním Slovensku se ve čtvrtek 5. srpna přehnalo tornádo, které poškodilo domy místních obyvatel. Bouřky se na východě začaly objevovat už odpoledne. Později se podle záběrů na videu začalo vytvářet slabší tornádo mezi obcemi Bystré, Skrabské a Petkovce a v jejich okolí.Zatím ví o čtyřech domech, z nichž tornádo strhlo střechu úplně, další tři jsou poškozeny.Na videu zpočátku nebylo jasné, zda se jedná o tornádo nebo vzdušný vír. Pozdější záběry ukázaly, že se útvar dotkl země, a takový jev se nazývá tornádo. O tornádu na východním Slovensku informovala facebooková stránka Meteo Východ.Jak je vidět na fotkách, které přidávají obyvatelé zasažených obcí, tornádo způsobilo škody. Polámalo několik stromů a shodilo střechy z rodinných domů. Zatím však není k dispozici informace, která by vyčíslila škody.Obnova po tornádu v ČeskuPřipomeňme, že jižní Morava se stále vzpamatovává z tornáda, které 24. června zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko. Do míst zasažených živlem stále putuje humanitární pomoc.Hodonínu způsobilo tornádo škodu za 100 milionů korun na městském majetku. Škody na domově seniorů S-centrum, který je v majetku kraje, přesáhly 470 milionů korun.Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k programu Nemovitosti pro podnikatele z tornádem zasažených oblastí. Žádosti začne přijímat 16. srpna a příjem bude pokračovat do konce roku. Žadatelé budou moci získat až 35 milionů korun na obnovu poškozených provozoven. Zároveň pokračuje příjem žádostí v rámci programu Pomoc po tornádu. Resort na něj již proplatil 14,2 milionu korun na 36 žádostí. Další žádosti čekají vyřízení.Přímo na místě mezitím působí statici, projektanti i právníci, kteří lidem radí s výstavbou nových domů. Pomáhají lidem, kteří zcela přišli o střechu nad hlavou a stavbu nového domu budou provádět od nuly.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

škody, počasí, tornádo