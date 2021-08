https://cz.sputniknews.com/20210805/zapad-to-pochopi-jako-pomstu-rusu-za-vrbetice-sobotka-okomentoval-sance-koudelky-setrvat-ve-funkci-15395716.html

Západ to pochopí jako pomstu Rusů za Vrbětice. Sobotka okomentoval šance Koudelky setrvat ve funkci

Západ to pochopí jako pomstu Rusů za Vrbětice. Sobotka okomentoval šance Koudelky setrvat ve funkci

Český expremiér Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro média naznačil, kdo může mít zájem o odstranění ředitele BIS Michala Koudelky. Podle něj existují v podstatě... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-05T14:54+0200

2021-08-05T14:54+0200

2021-08-05T14:54+0200

česko

bohuslav sobotka

miloš zeman

andrej babiš

bezpečnostní informační služba (bis)

michal koudelka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/146/87/1468734_0:101:4339:2542_1920x0_80_0_0_19f2ffdeb89b9f455551450134f37b4f.jpg

V otázce o tom, kdo povede Bezpečnostní informační službu (BIS) po uplynutí pětiletého mandátu jejího současného šéfa Michala Koudelky, stále není jasno. Český premiér Andrej Babiš se v pondělí sešel s prezidentem Milošem Zemanem, kde podle všeho šla řeč o obsazení funkce šéfa BIS. Po schůzi s prezidentem Babiš prohlásil, že by chtěl tento pátek svolat jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Důvodem má být to, aby se obeznámil se stanoviskem poslanců vůči současnému řediteli kontrarozvědky a možnému prodloužení jeho mandátu na dalších pět let.Později se objevily informace, že Babiš chystá v pondělí schůzku s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, s nímž chce projednat budoucí oficiální stanovisko koaliční vlády vůči setrvání Koudelky ve funkci.Odstranění Koudelky může znepokojit západní spojenceK celé věci kolem nadcházejícího jmenování ředitele BIS se vyjádřil bývalý předseda české vlády Bohuslav Sobotka, který označil celý proces za netransparentní a nesrozumitelný. Sobotka nevidí žádné důvody k tomu, proč by měl Koudelka skončit ve svém úřadu. Zároveň protahování ohledně finálního rozhodnutí ze strany vlády vnímá jako oslabení pozic současného šéfa BIS.V rozhovoru pro portál Aktuálně.cz tak Sobotka poznamenal, že zájem na odstranění Koudelky z funkce může mít buď samotný premiér Babiš, anebo prezident Zeman, který vůči Koudelkovi dlouhodobě zaujímá kritický postoj.Prudké vyostření vztahů s Moskvou v poslední době dělá otázku setrvání Koudelky v čele kontrarozvědky ještě více citlivější. Sobotka je totiž přesvědčen, že váhání vlády v čele s Andrejem Babišem přispívá ke snížení důvěry občanů a zahraničních partnerů vůči BIS a předpokládá, že za případným odstraněním Koudelky někteří zahraniční partneři uvidí ruku Kremlu.

Zdeněk Krátký Podle Sobotkova vyjádření, odstranění Koudelky může znepokojit západní spojence. Nezávislost v rozhodování svrchovaného státu Sobotkovi nic neříká. Zaplať pánbůh, že jsme se tohoto přizdisráče nadobro zbavili. 6

Karel Adam on ještě žije ? 4

8

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bohuslav sobotka, miloš zeman, andrej babiš, bezpečnostní informační služba (bis), michal koudelka