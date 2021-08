https://cz.sputniknews.com/20210806/americke-zpravodajske-sluzby-udajne-hacknuly-cloudove-servery-s-informacemi-o-viru-z-wuhanu-15411852.html

Americké zpravodajské služby údajně hacknuly cloudové servery s informacemi o viru z Wuhanu

Americké zpravodajské služby údajně hacknuly cloudové servery s informacemi o viru z Wuhanu

Zpravodajské služby USA, podle zprávy CNN, získaly přístup ke genetickým datům ze vzorku viru, který byl zkoumán ve Wuhanském institutu virologie. Data nyní... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

Americká CNN se odvolává hned na několik zdrojů, které jsou podle vlastních slov informovány o situaci. Zdroje nicméně televizi neodhalily, jak se americké bezpečnostní složky k datům dostaly. Jeden ze zdrojů uvedl, že je americké tajné služby mohly získat pomocí hacknutí jednoho z cloudových serverů, které data obsahovaly.K těmto krokům pravděpodobně vedl požadavek amerického prezidenta Joe Bidena z května letošního roku, jenž požadoval, aby mu byla na stůl položena zpráva o tom, odkud nový koronavirus pochází, a to do konce srpna letošního roku. Biden svůj požadavek vyjádřil poté, co jeho administrativa ustoupila od svých předchozích předpokladů, že virus má přírodní původ (pozice, kterou dlouhodobě zastupuje Čína a WHO).Zpravodajské agentury podle zpráv měly problémy s interpretací dat, musely prý zaměstnat vládní vědce s náležitou bezpečnostní prověrkou a znalostmi čínského jazyka.„Očividně se jedná o vědce, kteří mají prověrku. Mají ale prověrku ti, kdo hovoří čínsky? To je velmi málo lidí. Ti, kdo se specializujíc na bio, a ne prostě nějací vědci? Na tom můžete vidět, jak rychle se tohle komplikuje,“ uvedl zdroj, který neměl právo uvést svoje jméno.Dva vědci, kteří se věnují studiu koronavirů, uvedli pro CNN, že jsou skeptičtí ohledně toho, že data studovaná americkými tajnými službami, „či jakékoli jiné databáze“, by mohly vědcům nabídnout jakékoli nové informace.Zdroj CNN také zmiňoval, že jakékoli nalezení potenciálně životaschopných důkazů v získaných datech by nebylo dostatečné pro konstatování, odkud virus pochází, konkrétně – pochází-li z laboratoře ve Wuhanu. Vědci by stále potřebovali prozkoumat kontexty, aby bylo možné zjistit, co se stalo, uvedl zdroj. Nejen to, několik zdrojů CNN uvedly, že pochybují o tom, že se americkým tajným službám podaří najít cokoli konkrétního.„Je těžké získat dokonce i celou historii sekvence. A ve skutečnosti nám neřekne nic o původu pandemie samotné bez kontextů,“ řekl jeden z nich.Původ koronaviruČína a USA se v průběhu posledního roku a půl navzájem obviňují, co se týče původu viru. Spojené státy tvrdí, že virus pochází z laboratoře ve Wuhanu. Peking zase tvrdí, že USA mohly virus rozšířit v roce 2019 během vojenských her, které probíhaly ve Wuhanu s tím, že virus pochází z americké laboratoře Fort Detrick v Marylandu.

Lompa Podle toho jakou iniciativu USA vyvíjí, kolik složek do toho údajně zapojují mě z toho vychází jen jedno. A to že coronavir se v Číně rozšířil a taky ho tam jako první popsali ale původ bych hledal na úplně jiném konci světa a podle toho jak se vehementně snaží hodit vinu na Čínu, vůbec bych se nedivil, že pochází z Fort Detrick a svou kampaní jen odvrací pozornost od jádra věci. 0

