Apple začne prohlížet nejen fotografie v iPhonech, ale i zprávy

Na systémové úrovni bude nová aplikace pro kryptografii. Technologie umožní nacházet zakázané materiály na iCloud Photos, které obsahují sexuální násilí na dětech. Pokud bude takový obsah nalezen, Apple o tom bude informovat policii.Kromě fotografií bude iOS sledovat i obsahy zpráv. Pomocí umělé inteligence bude systém varovat děti a jejich rodiče ohledně odesílání a přijímání zpráv se sexuálním obsahem, a to včetně odkazů.Hlasový pomocník Siri a vyhledávač zasáhnou, pokud uživatel začne vyhledávat témata, která jsou spojená s materiály o sexuálním násilí na dětech. Systém uživateli sdělí, že zájem o dané téma je škodlivý či nebezpečný.Tyto funkce začnou na mobilních zařízeních Apple fungovat poté, co dojde k obnově systému na iOS 15, to znamená od podzimu roku 2021. Výše zmíněná preventivní cenzura začne fungovat zatím jen v USA, společnost se ale chystá tuhle taktiku rozšiřovat i na další regiony.FotografieO tom, že Apple začne kontrolovat obsah fotografií na telefonu, bylo informováno před několika dny. Tehdy bylo upřesněno, že systém vyvinutý společností Apple bude schopen odhalovat nelegální fotografie na zařízeních iOS. Daná technologie bude fungovat na základě tzv. hašování fotografií uložených v databázích speciálních služeb.Bezpečnostní expert Matthew Green, docent Institutu pro informační bezpečnost Johna Hopkinse, tento nápad označuje za nepříliš šťastnou, jelikož se takový systém může stát základnou pro sledování datového provozu odesílaného a přijímaného z telefonu.Problémy s OSNedávno také bylo informováno o tom, že byl v operačním systému iOS objeven závažný problém, který by mohl tento smartphone poškodit.Ukázalo se, že pokud je zařízení na bázi iOS nebo iPadOS připojeno k Wi-Fi síti s názvem „%secretclub%power“, povede to ke katastrofálním následkům. Po těchto manipulacích totiž smartphone nebo tablet zcela přestane pracovat s bezdrátovou sítí LAN.Společnost Apple zprvu nalezenou chybu zabezpečení nekomentovala. Uvádělo se ale, že pokud se uživatelé chtějí vyhnout problémům s fungováním Wi-Fi připojení, pak je potřeba nepřipojovat se k bezdrátovým sítím s „%“ v názvu.

josefnovak_36 o šmírování v internetovém prostoru si nedělám iluze, ale že se k tomu dokonce veřejně hlásí i Apple, to mne opravdu překvapuje. Další krok bude mazání nepohodlných zpráv a následovat bude výslech někde ve sklepení tajných služeb USA. Dokud mizeli novináři, dalo se to pochopit strachem těch, které měli dotyční novináři na mušce. Kdopak asi bude úkolovat Apple? 0

