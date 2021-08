https://cz.sputniknews.com/20210806/bis-neni-zoo-a-neni-ji-treba-personifikovat-skrze-jejiho-reditele-k-otazce-nezadouci-popularity-15408804.html

„BIS není ZOO a není ji třeba personifikovat skrze jejího ředitele.“ K otázce nežádoucí popularity

Mediální expert Vadim Petrov upozornil na některé nuance, které se týkají vedení takového specifického resortu, jakou je Bezpečnostní informační služba... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

„Ještě jednou Koudelka. Že se z něj stala politická persona, je poznat podle toho, že má dobré osobní PR a tudíž potřebu budovat svou veřejnou image,“ upozornil na úvod autor příspěvku.Petrov se domnívá, že image má jeho tým budovat službě, nikoliv jejímu řediteli.Expertovi to připomíná případ, kdy Petr Fejk byl ZOO a ZOO byla Petrem Fejkem. Tam to však podle Petrova mělo opodstatnění. Takovým způsobem se ZOO Praha skrze jeho popularitu a osobní charisma obracela na veřejnost.Zde připomeňme, že Petr Fejk řídil pražskou zoologickou zahradu, která pod jeho vedením prošla výraznou modernizací, podle časopisu Forbes se zařadila mezi nejlepší zoo na světěNásledně Petrov přišel s další pozoruhodnou poznámkou spojenou s BIS.„Popularita šéfa tajné služby je v demokratickém prostředí nežádoucí, úporná snaha opozice jej ve funkci potvrdit podezřelá,“ zdůraznil.V závěrečné části expert přichází s názorem, že BIS by prospělo, kdyby „záře jejího šéfa dostala šanci pohasnout“.„Někdy za rok by se ukázalo, jak moc BIS hvězdného plk. Koudelku potřebuje, nebo zda ho může nahradit někdo, koho zná především vláda a parlamentní výbory, ale běžný člověk si jeho jméno nevybaví,“ uvedl Petrov.Na dané téma se pod příspěvkem mediálního experta vyslovili sledující.„To, že BIS vyučuje ve školách, mi připadá naprosto zrůdné, a Koudelku vykopnout,“ napsal Jiří Hermánek.„Jeho persona mi je neznámá, ale to, co z BIS vyšlo, zatím nepřesvědčilo (mě tedy určitě), že je to dobrá práce,“ zareagovala Monika Hrubalová.„BIS má hájit zájmy ČR. Pokud její šéf dostane v zahraničí jakékoliv ocenění, přestává být pro mne důvěryhodný,“ vyjádřil se Jan Chromý.Nechyběl ani komentář od europoslance Jana Zahradila, který s Petrovem souhlasil.„Zpravodajským službám se také říká ‚tajné‘. Ve mně to vzbuzuje pocit, že dobrým ředitelem ‚tajné‘ služby je mj. někdo, jehož tvář a jméno si běžná populace ani nevybaví a o němž se denně nepíše v médiích. Jsem tedy rád, že alespoň u dvou z našich tří zpravodajských služeb - VZ a ÚZSI, tedy vojenské kontrarozvědky a civilní rozvědky, tomu tak je,“ uvedl.

