Burešová ukázala fotky ze zákulisí s bříškem. Komenty, že jsi těhotná za 3, 2, 1, vzkazují fanoušci

Burešová ukázala fotky ze zákulisí s bříškem. Komenty, že jsi těhotná za 3, 2, 1, vzkazují fanoušci

Herečka a zpěvačka Eva Burešová sdílela na sociální síti novou fotku ze zákulisí natáčení. Na fotkách nebyla ale sama, společnost jí dělalo kromě jiného její... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

Na nových snímcích pózuje před zrcadlem ve volných šatech, ve kterých se rýsuje těhotenské bříško. „Prý vám chybí fotky ze zákulisí… tyhle se vám, myslím, budou líbit,“ napsala k fotce.A jaké byly reakce sledujících? Vzhledem k tomu, že jen před nedávnem vyvolala velké spekulace svou fotkou, kdy se sledující začali ptát, zda je těhotná, u těchto fotek zdůraznila, že se jedná o snímky z natáčení. I přesto se však nějací vtipálci našli.„Skvělé fotky,“ napsala jedna ze sledujících. „Komenty ala Evo, ty jsi těhotná? Za 3, 2, 1…“ uvedl s usmívajícím se smajlíkem další uživatel. „Čekám, kdy tu budou komentáře typu: Evo, ty jsi těhotná? Týně to těhotenské bříško moc sluší,“ zaznělo dále.„Ta první fotka s Nathánkem je nádherná,“ pochválila fotku její sledující. Nutno však podotknout, že někteří sledující by si Evu s opravdovým těhotenským bříškem přece jen představit uměli. Další sledující vzkazoval, že se moc těší na vysílání Slunečné. „Ježíš, já se tak těším na další díly Slunečné. V roli Týny jste skvělá.“ A i další se přidávali s podobnými komentáři: „Já se na ty díly tak těším.“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

