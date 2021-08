https://cz.sputniknews.com/20210806/caputova-zazarila-na-premiere-filmu-znami-neznami-jeji-pritel-ji-to-ale-trochu-zkazil-15412075.html

Čaputová zazářila na premiéře filmu Známí neznámí. Její přítel jí to ale trochu zkazil

Čaputová zazářila na premiéře filmu Známí neznámí. Její přítel jí to ale trochu zkazil

Ve středu se uskutečnila premiéra očekávaného filmu Známí neznámí. Premiéru si nenechala ujít spousta celebrit. Premiéry se však kromě slavných herců a zpěváků... 06.08.2021

Film je adaptací předlohy Úplní cizinci a natáčení startovalo ještě během minulého roku. Děj se odehrává u večeře několika přátel, při které všichni musejí položit své telefony na stůl a během celého společného večera mají za úlohu nahlas číst zprávy a telefonáty, které přicházejí na jejich telefon. V komedii se představil také slovenský herec Sväťo Malachovský. Sám tvrdí, že by se nebál s přáteli zahrát si podobnou hru. Prý nemá nic takového, co by musel skrývat.Filmové manžele si také zahráli například Petra Polnišová a Tomáš Hoffman, i jejich tajemství během filmu nakonec vyjdou napovrch. Z českých herců se ve filmu kromě Tomáše Hoffmana představila také herečka Klára Issová.Premiéru si však nenechala ujít ani slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která se objevila po boku svého přítele Juraje Rizmana. Právě Issová přišla k prezidentce a řekla jí, že ji nesmírně obdivuje, že je ráda, že se objevila na premiéře, a že by se s ní chtěla vyfotit. Situace vyústila tím, že vznikla hromadná fotografie se všemi herci.Taková událost rozhodně nemohla uniknout pozornosti módní policie webu Nový Čas, která si posvítila na outfity celebrit. Zuzana Čaputová si oblékla červené šaty s volnými rukávy, za volbu kterých si vysloužila obdiv. Výběr jejího přítele však až natolik úspěšný nebyl. Kombinace bílé košile, černého saka a riflí se neobešla bez kritiky. Doprovázet první dámu na slavnostní premiéře v riflích podle módní policie nebyl ten nejlepší výběr.

