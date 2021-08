https://cz.sputniknews.com/20210806/ceny-plynu-v-evrope-lamou-nove-rekordy-15409980.html

Ceny plynu v Evropě lámou nové rekordy

Ceny zemního plynu v Evropě obnovily rekord a překročily 540 dolarů za tisíc metrů krychlových. Svědčí o tom údaje z obchodování. 06.08.2021, Sputnik Česká republika

svět

gazprom

evropa

rekord

zemní plyn

ceny

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/10/06/100680_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_3c545ae52f206b091eef363871800be1.jpg

V 10:30 českého času zářijový futures na plyn podle TTF stoupl na 546, 3 dolaru za tisíc metrů krychlových. Při otevření obchodu cena představovala 542,6 dolarů a poté se snižovala na 535 dolarů.Rekordní zdražení je spojeno s poklesem čerpání přes plynovod Jamal-Evropa po požáru na závodě Gazpromu v Jamalo-něneckém autonomním okruhu.K požáru na závodu došlo v noci na 5. srpna. Během jednoho dne se povedlo dostat požár pod kontrolu. Nikdo během požáru nebyl zraněn.Kvůli požáru Gazprom snížil čerpání přes plynovod Jamal-Evropa na polovinu. Proto například Německo čerpalo přes den přibližně 1,9 až 2,1 milionu metrů krychlových, pak po 18:00 příjem kles na jeden milion metrů krychlových za hodinu. Dnes ráno došlo k mírnému zvýšení čerpání a to na 1,5 až 1,6 milionu metrů krychlových za hodinu.Akcie Gazpromu přitom ztrácejí na ceně jedno procento, ale i dříve už padaly na úroveň 2,83 procenta.O tom, že ceny plynu v Evropě rekordně rostou, jsme informovali i koncem června. Marie Belovová, ředitelka výzkumu společnosti VYGON Consulting, uvedla, že hlavním důvodem růstu cen je horké léto. Vše se to navalilo na situaci s pomalým doplňováním zásob plynu v pozemních zásobnících, ty byly během studené topné sezóny maximálně vyčerpány.Ředitel Institutu energetiky a financí Marcel Salichov vysvětlil, že evropský trh s plynem je liberalizován, hlavní důvody podle něj souvisejí s faktory nabídky a poptávky.Dalším faktorem, který udrží ceny plynu po určitou dobu na vysoké úrovni, jsou problémy s námořní přepravou. LNG se přepravuje tankery. Podle údajů agentury Bloomberg existuje vysoká pravděpodobnost dopravních zácp v Panamském průplavu, a proto americké lodě míří do Asie a obcházejí mys Dobré naděje, což prodlužuje dodací lhůtu o týden nebo dva a výrazně snižuje nabídku.

To co teď úplně zbytečně vyhoří v Řecku, jde jako kysličník uhličitý a dioxin do vzduchu. Ve zprávách byla zajímavá diskuse, že firmy v Evropě a vlastníci aut musí platit poplatky za čouděni CO² do vzduchu, ale opačně vlastníci a pečovatelé lesů a polí, (kde stromy a rostliny růstem ukládají velké množství CO²) vůbec nic nedostávají, i když jejich prací prokazatelně přispívají k čistotě vzduchu.. (jmenovali i vědecká konkrétní čísla kolik třeba hektar lesa denně pochytá a uloží CO². Což teď zrovna nevím).. Je tedy velká otázka kam mizí ty poplatky za CO², když by prakticky měli být používány na omezování výfuku CO² do vzduchu, kam jistě patří i ty požáry, protože tyto oblasti nemají vodu a nutnou rostlinnou vlhkost, aby rostliny nevysušili a staly se palivem.. To je jistě i ten hlavní problém, který by se měl řešit..🇪🇺👎🤮🚾🚾

