Dietoložka prozradila potravinu pro tvrdý a zdravý spánek

V komentáři na portálu wellandgood.com odbornice sdělila, že když si člověk zařadí do jídelníčku vlašské ořechy, bude mít tvrdší spánek a lépe se vyspí. Vysvětlila, že jde o zvláštní složení těchto ořechů. Obsahují například aminokyselinu tryptofan, kterou tělo potřebuje na výrobu serotoninu a melatoninu, hormonů majících význam pro regulaci spánku.Vlašské ořechy navíc obsahují samotný melatonin a hořčík, který přispívá k hlubšímu spánku. Obsahují rovněž omega 3 mastné kyseliny, bílkoviny, vlákninu a antioxidanty, což dohromady příznivě ovlivňuje lidské tělo. Vlašské ořechy tedy díky těmto hned několika sloučeninám pomáhají zlepšit spánek. Denně je podle Cassettiové třeba konzumovat 7-14 vlašských ořechů.Dietoložka také vyzvala k nahrazení vlašskými ořechy několika méně zdravých svačin, píše televize Zvezda.Lékařka a dietoložka Natalja Děnisovová v březnu napsala o užitečných vlastnostech ořechů. Zejména poznamenala, že podle doporučení WHO nesmí denní dávka ořechů překročit 30-50 gramů. Zvlášť se to týká kalorických ořechů.

