Fiala se chce proti Babišovi spojit s Piráty: Jsou naši soupeři, nikoliv nepřátelé, tvrdí

2021-08-06T10:09+0200

V příspěvku Fiala uvedl, že jde o reakci na spoustu dotazů, které dostává ohledně toho, proč se koalice SPOLU více nevymezuje vůči Pirátům.Fiala dále přiznává, že s pirátskou koalicí mají mnoho neshod: „Neshodneme se na výši daní, ochraně soukromí, nelíbí se nám některé levicové nápady, jsme ostražití vůči ,pirátským’ výhradám vůči NATO, či k přenesení více pravomocí do ,Bruselu’- ale současně jsme si vědomi, že voliči od nás čekají změnu poměrů v zemi. Pokud uspějeme, jsme připraveni spolupracovat tak, aby z toho měli prospěch občané,“ píše dál Fiala.Fiala se dále podělil se svými ambicemi vyhrát volby a sestavit vládu, která by posunula Českou republiku kupředu a ctila hodnoty svobody a demokracie.Zelený balíček BruseluJednou z věcí, na které se spolu neshodnou ODS a Piráti, je vztah k zelenému balíčku Bruselu. Piráti vystupují za, ODS jsou proti. Ačkoliv se hnutí ODS a Piráti chtějí spojit proti Babišovi, zelené reformy Bruselu by mohly tuto spolupráci zkomplikovat.„K tomu, s čím přišel Brusel, nemůžeme mlčet, tohle bude těžko stravitelné. Cena za snížení emisí oxidu uhličitého o 55 procent do roku 2030 bude ohromná. A náklady ponesou všichni, protože zdraží všechno - bydlení, topení, doprava, potraviny,“ říká místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.Mohlo by se proto stát, že právě vztah k ekologickým reformám EU by mohla být otázkou, která by mohla postavit definitivní konec jejich spolupráci.

