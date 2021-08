https://cz.sputniknews.com/20210806/hokejista-petr-cajanek-prekvapil-po-19-letech-manzelstvi-se-rozvedl-za-vsim-ma-byt-mladicka-miss-15401112.html

Hokejista Petr Čajánek překvapil: Po 19 letech manželství se rozvedl. Za vším má být mladičká Miss

V osobním životě bývalého hokejového reprezentanta Petra Čajánka jsou velké změny. Zdroj z jeho okolí totiž prozradil, že se někdejší sportovec po dlouhých... 06.08.2021

Vypadalo to, že vztah Petra Čajánka a jeho ženy Kateřiny, je hotová idylka. Zřejmě ale zdání klame. I když měl bývalý hokejista ve své ženě dlouholetou oporu, nejspíše to nestačilo. A to ho Kateřina doprovázela po všech hokejových štacích, ať už šlo o zámořské NHL, ruské KHL nebo domovský Zlín.Nic není věčné, a tak dopadlo i toto manželství. Zdroj z jejich okolí totiž prozradil, že se manželé po dlouhých 19 letech rozvedli.Zmiňme, že Čajánek má se svou teď už bývalou manželkou celkem tři děti. Dcery Terezu a Sáru a syna Marka.Nový vztah?Nicméně, podle informací deníku Blesk má stát za rozvodem tohoto bronzového medailisty z olympiády v Turíně nová láska. A tou není nikdo jiný, než rodačka ze Zlína a Česká miss 2017 Michaela Habáňová.Zmiňme, že Čajánek se s Habáňovou, která je o dvacet let mladší, nejspíše znal už dříve. Modelka totiž několik let chodila sMatějem Káňou, který je bratrem hokejisty Jana Káni. A jejich strýcem je právě Petr Čajánek.Uvádí se, že mez i Čajánkem a Habartovou měla přeskočit jiskra v době, kdy mu a jeho ženě Kateřině pomáhala hlídat děti. Rozchod tak nejspíš nebyl úplně jednoduchý a příjemný…

