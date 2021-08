https://cz.sputniknews.com/20210806/kaliningradska-zoo-poslala-neveste-na-slovensku-vzacneho-supa-belohlaveho-15403401.html

Kaliningradská zoo poslala nevěstě na Slovensku vzácného supa bělohlavého

Kaliningradská zoo poslala nevěstě na Slovensku vzácného supa bělohlavého

Kaliningradská zoo odeslala samce supa bělohlavého jménem Sjogun do zoo ve slovenských Košicích, kde na něj už rok čeká jeho nevěsta, sdělili novinářům v... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-06T00:02+0200

2021-08-06T00:02+0200

2021-08-06T00:02+0200

slovensko

kaliningrad

zvířata

zoo

košice

pták

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/15403070_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4c8b9d28d0a5176239bef3994a56ee69.jpg

„Totéž auto české společnosti pro přepravu exotických zvířat, které včera přivezlo tuleně, dnes ráno naložilo na palubu mladého supa bělohlavého jménem Sjogun a vydalo se s ním do košické zoo. Celý rok mladá bělohlavá slečna v daleké slovenské zoologické zahradě toužebně očekávala svého slíbeného životního partnera, ale pandemie zamíchala všechny karty. Teprve nyní, když jsme vyplnili hromady papírů, se nám konečně podařilo poslat Sjoguna tam, kde vytvoří plnohodnotnou rodinu a vyvedou potomky,“ řekli novinářům zoologické zahradě.Supi bělohlaví jsou uvedeni v Červené knize Ruské federace a mezinárodní Červené knize. Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) má pro tento druh speciální program chovu a ochrany. Právě koordinátor programu doporučil, aby kaliningradská zoo poslala supa do Košic.V zoologické zahradě uvedli, že podobné programy existují i pro jiné vzácné druhy zvířat, která jsou předávána z jedné zoo do druhé zdarma, hlavní věcí je vytvořit nepříbuzný chovný pár, který bude mít potomky. V rámci stejných programů získala kaliningradská zoo zdarma dvojici mravenečníků, orangutanů a mandrilů.Kaliningradská zoologická zahrada je jednou z nejstarších v Rusku. Nachází se na území bývalé ZOO Königsberg (dřívější název Kaliningradu), kterou založil německý podnikatel Hermann Claass. Po druhé světové válce byla zoologická zahrada otevřena pro návštěvníky až v roce 1947. Nyní se v zoo nachází téměř 2 tisíce zvířat zastupujících 300 živočišných druhů, z nichž polovina je zapsána v mezinárodní Červené knize.

https://cz.sputniknews.com/20210711/mimoradna-udalost-v-ceske-zoo-kvuli-poskozenemu-plotu-je-nekolik-zubru-na-uteku-15114599.html

kaliningrad

košice

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaliningrad, zvířata, zoo, košice, pták