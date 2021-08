https://cz.sputniknews.com/20210806/kauza-mytnik-na-slovensku-byl-podan-navrh-na-vazbu-byvaleho-statniho-tajemnika-kuruce-15406889.html

Kauza Mýtnik na Slovensku. Byl podán návrh na vazbu bývalého státního tajemníka Kuruce

Prokurátor Úřadu speciální prokuratury (ÚŠP) podal v trestní věci Mýtnik III na Specializovaný trestní soud v Pezinku soudci pro přípravné konání návrh na... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek ÚŠP nekonkretizoval, na koho byl podán návrh na vzetí do vazby. Dosud není známo datum, kdy bude soudce ŠTS v Pezinku rozhodovat o vzetí do vazby.Vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) obvinil v rámci akce Mýtnik II osm osob z korupční trestní činnosti. Dvě osoby byly obviněny ze skutku podplácení a dalších šest osob ze skutku přijímání úplatku. V rámci akce, která byla vykonána pracovníky NAKA spolu se sekcí inspekce a vnitřní kontroly Finančního ředitelství SR, byly zadrženy čtyři osoby. Místo pobytu jedné z obviněných osob v současnosti není známo.Korupční kauza Mýtnik, v níž NAKA zasahovala už dvakrát, se týká utajovaných smluv na Finanční správě SR za několik desítek milionů eur. V kauze jde především o trestný čin machinace při veřejných zakázkách a veřejné dražbě, který je současně posouzen jako závažný zločin porušování povinnosti při správě cizího majetku. Případ se týká IT smluv, které uzavírala Finanční správa SR v roce 2013 až 2018.Mezi obviněnými v kauze v současnosti figuruje i bývalá šéfka finanční správy Lenka Wittenbergová a podnikatel Jozef Brhel. Obviněn je také bývalý ředitel Finanční správy František Imrecze či IT podnikatel Michal Suchoba. Právě Imrecze začal spolupracovat s policií a ve své výpovědi zmínil Výboha, ale i bývalého premiéra Petera Pellegriniho. Ten měl podle Imreczeho vzít úplatek 150 tisíc eur, expremiér to popírá.

