Legendární Zagorová, která v září oslaví 75 let, ruší podzimní koncerty. Vinou jsou následky covidu

Změny v plánech známé zpěvačky, která letos v září oslaví 75 let, způsobily následky covidu.Tuhle nemoc Zagorová sice prodělala ještě loni, zatím se jí však nedaří kompletně zotavit.„Moji milí, vzhledem k mému zhoršenému zdravotnímu stavu důsledkem loňského prodělání covidu, musím respektovat doporučení lékařů, a bohužel zrušit od 5. 8. do 30. 10. 2021 veškeré svoje koncerty. Je mi to strašně líto,“ stojí v příspěvku celebrity.Zagorovou podpořili jak kolegové z hudební branže, tak i její nadšenci.„Přeji Ti hlavně zdraví!“ naspala zpěvačka Helena Vondráčková.Velmi dojemný komentář napsala kolegyně Monika Absolonová.„Haničko, hlavně ať jsi fit! Vím, jak ses těšila na svoje publikum a koncerty… ale všichni Tě milujeme a rádi počkáme, jsi statečná! Drž se,“ vyzvala Zagorovou zpěvačka.„Moc na Vás myslím. Od dětství jste se svými písničkami se mnou. Vždycky jste byla a jste moje radost. Uzdravte se co nejdřív, ať Vám zase můžu z první řady držet palce,“ uvedla Jana Daňková.„Haninko, zdraví je přednější, poslouchejte, covid je hajzl, pardon, dělám ve zdravotnictví, hodně sil,“ varovala Lucie Stibliková.Loni v září jsme psali o tom, že covid Zagorovou pořádně potrápil, protože musela být kvůli vysokým horečkám hospitalizovaná v nemocnici.Poté se zpěvačka rozhodla, že něco vzkáže i lidem, kteří nemají zkušenost s covidem-19 a onemocnění berou na lehkou váhu.„Je to hned, já jsem měla dva úžasné koncerty. A stejně se nevyhnete tomu, že na vás někdo skočí a chce vás obejmout a je to tak. A je to prostě hned a nevyhnete se tomu, takže si myslím: Dávejte na sebe pozor, dodržujte pravidla, která považujeme za všeobecně důležitá. A hlavně, mysleme na to, že můžete nakazit lidi, kteří jsou starší a kteří jsou nějakým způsobem nemocní a pro ty je to devastující,“ podotkla Zagorová.Česká redakce Sputniku se připojuje k uvedeným komentářům fanoušků a přeje zpěvačce co nejrychlejší návrat na scénu.

