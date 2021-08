https://cz.sputniknews.com/20210806/media-talibove-vesli-do-hlavniho-mesta-provincie-na-severu-afghanistanu--15407579.html

Média: Tálibové vešli do hlavního města provincie na severu Afghánistánu

Média: Tálibové vešli do hlavního města provincie na severu Afghánistánu

Ozbrojenci radikálního hnutí Tálibán* vstoupili do města Šeberghán, které je hlavním městem severoafghánské provincie Džúzdžán. 06.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-06T12:51+0200

2021-08-06T12:51+0200

2021-08-06T12:51+0200

svět

afghánistán

boje

tálibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/14776734_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_8c6ef62174be2c076d2f5847d01c8f9b.jpg

Podle informací afghánského televizního kanálu Toto News tálibové ve městě podpálili dům maršála a bývalého viceprezidenta Abdula Rašída Dóstuma. Dále také místní úředník pro informační agenturu Xinhua potvrdil, že ozbrojenci vešli do města a poznamenal, že bojové akce pokračují. Připomeňme, že v Afghánistánu probíhají střety vládních sil s teroristy hnutí Tálibán*, kteří dobyli značná území na venkově a zahájili útok na velká města. Nestabilita v republice sílí na pozadí slibů administrativy USA ukončit do konce léta stažení vojsk z afghánského území. Washington a zástupci Tálibánu* podepsali v roce 2020 v Dauhá první mírovou dohodu za více než 18 let války. Ta stanovuje stažení cizích jednotek z Afghánistánu během 14 měsíců a zahájení vnitřního afghánského dialogu po výměně zajatců. *teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210728/usa-jsou-znepokojeny-postupem-talibu-v-afghanistanu-15299522.html

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, boje, tálibán