Meteorologové vydali výstrahu. Na Česko se opět ženou silné bouřky

Jak uvedli, tyto silné bouřky se budou v Čechách vyskytovat v sobotu večer, přičemž výstraha vstoupí v platnost v osm hodin večer a skončí v neděli ve tři hodiny. Uvádí se, že napršet může až 40 milimetrů srážek. Co se týče oblastí, pro které platí výstraha, jde o Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Liberecký a Královéhradecký kraj a části Vysočiny.Co se týče předpovědi počasí na další dny, pak v sobotu bude polojasno až skoro jasno. Odpoledne v Čechách a od západu přibývání oblačnosti, večer se pak budou vyskytovat i přeháňky, místy bouřky. V neděli bude zataženo, přechodně polojasno, na většině území budou ale přeháňky nebo déšť, místy bouřky, zpočátku ojediněle silné. Nejvyšší denní teploty budou mezi 20 až 24 stupni. Začátek týdne bude polojasný a oblačný, v pondělí budou teploty mezi 22 až 26 stupni, v úterý pak od 23 do 27 stupňů. Ve středu čekáme již polojasno, i teploty budou vyšší, od 23 až 27 stupňů.Obnova po tornáduPřipomeňme, že jižní Morava se stále vzpamatovává z tornáda, které 24. června zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko. Do míst zasažených živlem stále putuje humanitární pomoc.Hodonínu způsobilo tornádo škodu za 100 milionů korun na městském majetku. Škody na domově seniorů S-centrum, který je v majetku kraje, přesáhly 470 milionů korun.Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k programu Nemovitosti pro podnikatele z tornádem zasažených oblastí. Žádosti začne přijímat 16. srpna a příjem bude pokračovat do konce roku. Žadatelé budou moci získat až 35 milionů korun na obnovu poškozených provozoven. Zároveň pokračuje příjem žádostí v rámci programu Pomoc po tornádu. Resort na něj již proplatil 14,2 milionu korun na 36 žádostí. Další žádosti čekají vyřízení.Přímo na místě mezitím působí statici, projektanti i právníci, kteří lidem radí s výstavbou nových domů. Pomáhají lidem, kteří zcela přišli o střechu nad hlavou a stavbu nového domu budou provádět od nuly.

