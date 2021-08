https://cz.sputniknews.com/20210806/mezinarodni-cyklisticka-unie-za-slova-o-velbloudarich-suspendovala-nemeckeho-funkcionare-15407053.html

Mezinárodní cyklistická unie za slova o „velbloudářích“ suspendovala německého funkcionáře

Mezinárodní cyklistická unie za slova o „velbloudářích" suspendovala německého funkcionáře

Mezinárodní cyklistická unie (UCI) na oficiálním webu informuje o svém rozhodnutí ve věci sportovního ředitele Německého cyklistického svazu Patricka Mostera

Již dříve byl Patrick Moster vyloučen z olympiády kvůli rasistickým vyjádřením, během olympijské časovky křičel na německého závodníka Nikiase Arndta, aby „dohnal závodníky na velbloudech“.„Pojď, pojď, dožeň ty velbloudáře, dožeň je,“ křičel Moster na německého cyklistu, před kterým jeli Alžířan Azzadin Ladžáb a Amanuel Ghebreigzabhier z Eritreje.Slova zachytily mikrofony, a i když se Moster omluvil, národní olympijský výbor ho poslal domů.Covidová aferá českých olympionikůPražští hygienici zveřejnili zprávu, která informuje o šetření skandálního olympijského speciálu do Tokia. Podařilo se jim prošetřit tři nakažené účastníky výpravy a u jednoho z nich odhalili tři pozitivní kontakty.Epidemiologické šetření bylo zahájeno ihned po návratu prvních účastníků výpravy. Zatím byli prošetřeni tři nakažení účastníci. Na další tři přijde řada po jejich návratu. Všichni pozitivně testovaní nahlásili své kontakty, se kterými byli ve styku před odletem 16. července do Tokia. U všech hygienici ověřovali, zda se u nich po odletu nemoc neprojevila.U jednoho navrátilce, jehož jméno není uvedeno, se hygienikům podařilo odhalit tři blízké osoby, které měly pozitivní test na koronavirus.Připomeňme, že speciálem cestovalo 42 lidí, včetně sportovců. Jako první byl pozitivně testován lékař týmu Vlastimil Voráček. Ten nebyl očkovaný a kvůli svému jednání čelí tvrdé kritice. Sám Voráček ovšem pochybení ze své strany odmítá. Poukazuje na to, že není jasné, kdo koho mohl infikovat.

