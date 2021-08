https://cz.sputniknews.com/20210806/ministr-obrany-rf-promluvil-o-strediscich-protiruske-propagandy-v-evrope-15405795.html

Ministr obrany RF promluvil o střediscích protiruské propagandy v Evropě

Ministr obrany RF promluvil o střediscích protiruské propagandy v Evropě

V Rize, Tallinnu a Varšavě působí střediska protiruské propagandy, v nichž se každé čtvrtletí připravují desítky odborníků, oznámil v pátek ruský ministr... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-06T11:27+0200

2021-08-06T11:27+0200

2021-08-06T11:27+0200

svět

rusko

sergej šojgu

obrana

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/450/68/4506867_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_2fa6868048b4ce740af5340626b51c1c.jpg

„Informace se stala jedním z druhů zbraní. V Rize bylo založeno středisko pro strategii propagandy, střediska byla zřízena také v Tallinnu a Varšavě. Vyvíjí se tam informační zbraně, které se pak nasazují a šíří v naší zemi,“ řekl ministr na schůzce se zaměstnanci podniku Krasmaš, který vyrábí rakety Sarmat.Dodal, že tato střediska šíří mj. četné zvěsti, které „zavánějí“.„Sotva uvedete alespoň jedno středisko v naší zemi, které by připravovalo odborníky pro informační útoky. Podobné odborníky nepřipravujeme. V Evropě však existuje několik středisek, která připravují takové odborníky z občanů naší země,“ dodal generál.Podle jeho slov podobná západní střediska sledují informační prostor na internetu, vyhledávají ty, kdo „nepíší nic dobrého“, a pak jim nabízejí práci za stipendia.Podotkl přitom, že ruský vojenský rezort věnuje značnou pozornost informační sféře, a připomenul noviny Krasnaja zvezda a také televizní a rozhlasovou stanici Zvezda.

https://cz.sputniknews.com/20210806/ruska-raketova-vojska-v-roce-2022-ziskaji-novou-raketu-sarmat-15405608.html

Červenáček

Světové magorstvo také postupuje tak, že se Kissniger sejde s nově nastoupivšími do funkcí jako je ministr zahr. věcí, premiér, šéfové tajných služeb, u čl. zemí EU minimálně (ti jsou již dopředu vybráni, prolustrováni). Krátce s nimi pohovoří, dá pokyny a předá jim klíč od schránky, do které dostávají masivní úplatky. Mohli jsme si například všimnou změny politiky u Sobotky a Zaorálka. Dlouho a masivně je vyžíváno i jiných forem. Například jsou vybraní a perspektivní politikové zváni na bezplatné školení do Světového kurvítka. Ta školení nejsou jen například třídemní. Tam žijí v luxusu, poslouchají i na emoce velmi působící školení a nic se po nich nechce. Až najednou přijde doba, když jsou na funkcích, a je jim oznámeno, že se po nich něco chce. A oni vždy přikývnou, politické zadání splní. To je případ například pana flanďáka Bělobrádka. Ten se raději účastnil uvedeného školení a absentoval na důležitých úkolech, které v ČR právě měl. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅

2