https://cz.sputniknews.com/20210806/na-aljasce-se-zritilo-vyhlidkove-letadlo-zemrelo-sest-osob-15404241.html

Na Aljašce se zřítilo vyhlídkové letadlo. Zemřelo šest osob

Na Aljašce se zřítilo vyhlídkové letadlo. Zemřelo šest osob

Při pádu vyhlídkového letounu na Aljašce zemřelo všech šest lidí, kteří se nacházeli na palubě. O havárii informuje místní portál Alaska Public Media s odkazem... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-06T07:26+0200

2021-08-06T07:26+0200

2021-08-06T07:26+0200

svět

aljaška

letecká havárie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/15404197_0:93:1620:1004_1920x0_80_0_0_ae6e9e5e1303f689b289359b05682dba.jpg

O havárii letounu Havilland Beaver se úřady dozvěděly ve čtvrtek v 11:20 (21:20 SEČ), kdy dostaly nouzový signál.Místní úřady informují, že se letoun zřítil do vody v oblasti národní rezervace Misty Fjords 12 kilometrů od města Ketchikan. Záchranáři a potápěči následně informovali, že nikdo z lidí na palubě nepřežil, v letounu byl jeden pilot a pět cestujících.Společnost Holland Americe Line uvedla, že pět cestujících na Aljašku dorazilo na jedné z jejích výletních lodí, která do Ketchikanu dorazila ve čtvrtek. Cestující podle společnosti byli na leteckém výletě s jinou cestovní kanceláří.Pátrání po letounu zpočátku komplikovalo špatné počasí, záchranáři na místo havárie dorazili po 14:30, kdy vrtulník pobřežní stráže spustil dva záchranáře.Národní rezervace Misty Fjords je oblíbenou destinací pro lety, zejména pro cestující na výletních lodích.V roce 2019 se v oblasti rezervace srazily dva letouny, tehdy zemřelo šest lidí. V roce 2015 zemřelo devět lidí, když letadlo narazilo do úbočí hory v národní rezervaci Misty Fjords.Tragická smrt Petra Kellnera na AljašcePetr Kellner zemřel při nehodě vrtulníku na Aljašce. Kromě českého miliardáře zemřeli také další čtyři lidé. Jeden z cestujících, známý český snowboardista David Horváth. Cestující měli v oblasti provozovat heli-skiing, kdy vrtulník vyveze lyžaře na kopec, který pak sjíždějí. Kellner patřil k častým hostům luxusního horského střediska Tordillo Mountain Lodge.Vrtulník havaroval asi 80 kilometrů východně od města Anchorage v 18.35 v sobotu 27. března. Záchranáři uvedli, že se v sobotu z exkurze nevrátil vrtulník. Následně byly poblíž ledovce Knik zpozorovány jeho trosky. Později to potvrdil Federální letecký úřad. Tragickou zprávu pro ČTK potvrdila mluvčí společnosti PPF Jitka Tkadlecová.

https://cz.sputniknews.com/20210409/proc-spadl-vrtulnik-s-kellnerem-podle-prezivsiho-horvatha-neslo-o-technickou-poruchu-13456285.html

Lubomír Balvín Náš pán učiteľ Ing. L. Balvín vyjadril podozrenie, že za pádom helikoptér dvoch miliardárov nemusela byť náhoda - boli v nemilosti Globálnej Feministickej a LGBTI diktatúry pod vedením miliardára USSA. Podobne ako vyvraždenie mužov z rodiny Kennedy. 2

Červenáček To je pravda. Kellner si úzkostlivě chránil kvalitu helikoptér i pilotů. A najednou mu přistavili jinou helikoptéru. Ve Francii také náhle zahynul miliardář, který dělal stejnou, některým nelíbivou, politiku jako Kellner. Když magorstvo zabilo Kennedyho, proč by nezabilo tyto, že ? Také tu byla vlna úmrtí bankéřů v hotelích. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

2

aljaška

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aljaška, letecká havárie