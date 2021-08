https://cz.sputniknews.com/20210806/nasli-slabinu-pentagon-uznal-zranitelnost-sveho-lodstva-15407690.html

Našli slabinu. Pentagon uznal zranitelnost svého loďstva

Pět flotil, tisíce námořníků, desítky bojových lodí a ponorek, v USA bylo zahájeno vojensko-námořní cvičení Large Scale Exercise 2021, které je největší za... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

Zkušenosti z 2. světové válkyScénářem cvičení je globální odpor ze strany USA jakémukoli pravděpodobnému nepříteli po celém světě. Američané otestují nové taktické a strategické postupy, nacvičí součinnost lodí s palubním letectvem a ověří pokrokové zbraně a techniku.Admirálové chtějí prokázat svou schopnost jednat v několika regionech současně. Byly zapojeny všechny typy lodí amerického vojenského námořnictva – letadlové lodě, raketové křižníky, torpédoborce, ponorky, výsadkové vrtulníkové lodě a plovoucí doky. Třicet šest vlajkových lodí pěti operačních flotil a tří expedičních divizí námořní pěchoty. Předpokládá se aktivní využití bezpilotních letounů a námořního letectva. Mj. letadlová loď Carl Vinson se vydala na moře poprvé s palubními stíhačkami F-35S.Rozloha cvičení zahrnuje Atlantik, Pacifik, Jihočínské, Východočínské, Černé a Středozemní moře. Okruh stanovených úkolů je také široký. Hlavním cílem velení je zorganizovat součinnost mezi lodními útvary, zařídit spolehlivý kanál pro výměnu informací, zkoordinovat hladinové, podvodní a letecké síly. Bude také třeba nacvičit rozdělené námořní operace, rozvinutí předsunutých základen a akce v blízkosti pobřeží domnělého nepřítele.Zajímavý detail: Američané se postupně vzdávají ojedinělých útočných skupin letadlových lodí (CSG) jakožto hlavního prostředku války na moři. Šéf velení amerického námořnictva (US Fleet Forces Command) admirál Christopher Grady oznámil, že CSG teď budou pod jednotným velením ve složení větších útvarů. Hlavní úloha se přiděluje menším útvarům. „Už jsme se dost dobře naučili strategii a taktiku nasazení CSG,“ řekl novinářům profesor Vojensko-námořní školy v Newportu James Holmes. „Na cvičení bude důraz kladen na mobilní skupiny menších lodí, které jsou efektivní jak samy o sobě, tak i spolu s jinými útvary. Tyto skupiny si mají zachovávat schopnost bojovat dokonce, když utrpí ztráty. V tomto smyslu je to návrat k přístupu z dob 2. světové války, kdy jsme měli mnoho levnějších a dost efektivních lodí. Část z nich jsme ztráceli, loďstvo ale zůstávalo bojeschopným. Právě připravenost vojenského námořnictva USA na ztráty je pro naše soupeře vážným zadržujícím činitelem,“ dodal.Globální cílePodle názoru analytiků jsou manévry Large Scale Exercise zaměřeny proti zemím, které se pokoušejí provádět na Washingtonu nezávislou politiku na mezinárodní scéně. Jde především o Rusko a Čínu. Netají se tím ani sami organizátoři.S ohledem na to, že budou některé etapy cvičení probíhat v blízkosti Krymu a pobřeží Tchaj-wanu, mohou se američtí námořnici odvážit „polechtat nervy“ ruským a čínským vojákům. A to znamená, že budou možné provokace podobné červnovému incidentu s britským torpédoborcem Defender v Černém moři. Odborníci jsou ostatně přesvědčeni, že hlavní cíl cvičení je globálnější.„Pentagon posílá pět flotil na pochod přirozeně nikoli proto, aby si námořníci jen zacvičili,“ vysvětlil v rozhovoru pro Sputnik dopisující člen Akademie vojenských věd Sergej Sudakov. „Jen kvůli tomu by Washington sotva sáhl tak hluboko do kapsy. Spojené státy formují nový model své světové převahy. Všimněte si, že se LSE účastní jenom Američané, jiné členské země NATO nebyly pozvány. Chtějí ukázat celému světu, mj. i svým spojencům, že USA je přední vojenská síla na planetě schopná zdolat osamoceně jakéhokoli nepřítele,“ uvedl.Odborník zdůraznil, že Washington už dávno neměl vhodnou příležitost předvádět vojensko-námořní svaly na veřejnosti. Vojenské přehlídky se v USA nepořádají, na Blízkém východě a v Afghánistánu nemohlo loďstvo ukázat v plné míře svou sílu. A také politická pověst země je vážně poškozena: hádky Donalda Trumpa s členskými zeměmi NATO, pochybné výsledky prezidentských voleb a skandály s BLM. Sudakov si myslí, že tím, že ukazují svou vojenskou sílu, se pokoušejí USA světu dokázat, že zůstávají i nadále ve hře.Náprava chybNení to samozřejmě jediný cíl. V červenci místopředseda Spojeného výboru náčelníků štábů generál John Hyten odtajnil výsledky loňských vojenských her. V simulaci se nacvičovala válka s Čínou o Tchaj-wan. Generál uznal, že americká vojska utrpěla ve virtuálním konfliktu drtivou porážku.„Domnělý nepřítel zkoumal po desetiletí naše metody vedení války a velmi dobře věděl, co a kdy podnikneme,“ zdůraznil Hyten.Achillovou patou Ozbrojených sil USA je podle slov generála závislost na vojenském hi-tech: družicích, dalekonosných vysoko přesných zbraních, kybernetických zbraní a prostředcích radioelektronického boje. V konfliktech z posledních desetiletí bojovali Američané s nepřáteli, kteří byli technologicky mnohem slabší. Neomezený přístup k moderním spojovacím prostředkům a rychlá výměna údajů jim dávala obrovskou přednost.Podle Hytenova názoru Rusko a Čína vědí, jak důležitá je pro Washington dominance v informační sféře. A zajímavé je, že Moskva a Peking mohou Washington o tento trumf připravit. Generál je přesvědčen, že v rozsáhlé válce budou Rusové a Číňané aktivně potlačovat, ničit a zneškodňovat americké družice, letadla AWACS a pozemní komunikační uzly.V simulaci virtuální Čína nepřítele doslova oslepila a ohlušila. Američané z toho vyvodili závěry a zařadili na program manévrů Large Scale Exercise cvičení, která zajistí informační přednost dokonce i před silnou armádou. Moskva a Peking budou ale pozorně sledovat tyto manévry a důkladně rozeberou všechna taktická know-how zaoceánských admirálů.

