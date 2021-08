https://cz.sputniknews.com/20210806/od-pondelka-se-zmeni-pravidla-pro-navrat-do-ceska-z-nekterych-zemi-15412744.html

Od pondělka se změní pravidla pro návrat do Česka z některých zemí

Od pondělka se změní pravidla pro návrat do Česka z některých zemí

Od začátku příštího týdne se změní pravidla pro návrat do Česka z Estonska, Islandu a Madeiry. Tyto země budou na cestovatelské mapě přemístěny do červené... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-06T19:55+0200

2021-08-06T19:55+0200

2021-08-06T19:55+0200

česko

česká republika

cestování

očkování

ministerstvo zdravotnictví

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/09/12201245_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5b40a112676526bf901dc6c16c177d78.jpg

„Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 9. srpna. Takzvaný semafor upravuje kategorie zemí, na které se při návratu do ČR vážou příslušná protiepidemická opatření. V tmavě červené kategorii bude Monako. Červená kategorie se rozšíří o Island, Estonsko, Nizozemsko a Madeiru. Oranžové bude Dánsko, Litva, Lucembursko, Švédsko a San Marino,“ píše ve své zprávě ministerstvo zdravotnictví.Pravidla pro příjezd do země aktualizuje ministerstvo na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí každý týden.Do takzvané „zelené kategorie“ patří Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Severní Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Vatikánský městský stát. Dále Austrálie, Brunej, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Libanon, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Singapur, USA a Tchaj-wan. Tyto země jsou ministerstvem klasifikované jako státy s „nízkým rizikem nákazy“.Do o stupeň horší „oranžové kategorie“ patří Belgie, Dánsko, Litva, Lucembursko, Itálie, Finsko, San Marino, Švédsko a Švýcarsko.Země s vysokou mírou nákazy („červená kategorie“) jsou Irsko, Island, Estonsko, Francie, Malta, Nizozemsko, Řecko, Kanárské ostrovy a Portugalsko včetně Azorských ostrovů a Madeiry. Do „tmavě červené kategorie“ ministerstvo řadí, jak se píše na stránkách úřadu, „ostatní země“.„Osoby vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test. Do doby výsledku je nutná samoizolace,“ stojí na stránkách rezortu Adama Vojtěcha. Tato pravidla se ovšem netýkají lidí, kteří jsou plně naočkovaní nebo v posledních 180 dne se vyléčili z nového koronaviru.Ministerstvo rovněž ve zprávě varuje před cestováním do zemí zařazených do „černé kategie“, o nichž hovoří jako o státech s „extrémním rizikem“. Tam řadí Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Tunisko, Zambii a Zimbabwe.„V případě návratu z těchto zemí mají osoby, které mají alespoň 14 dní po plném očkování nebo ty, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19, povinnost vyplnit Příjezdový formulář, nemusí však podstupovat testování a samoizolaci. Pro ostatní je nutné podstoupit před cestou na území ČR PCR test a následně setrvat 10 dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem,“ uvádí resort zdravotnictví.Delta variantaAgentura Bloomberg včera informovala, že pro boj se šířením koronavirového kmenu delta mohou být potřebné nové vakcíny. Uvedla to s odkazem na britské vědce.Odborníci uvedli, že účinnost očkování proti nákaze klesla na 49 %, účinnost proti vývoji symptomů na 59 %. V souvislosti s tím dospěli k závěru, že dané ukazatele svědčí o nutnosti vývoje samostatného přípravku proti delta variantě covidu-19, poněvadž mutace viru činí stávající vakcíny málo účinnými.Výzkumu účinnosti stávajících vakcín proti variantě delta koronaviru se účastnilo 98 tisíc lidí.

https://cz.sputniknews.com/20210806/americke-zpravodajske-sluzby-udajne-hacknuly-cloudove-servery-s-informacemi-o-viru-z-wuhanu-15411852.html

https://cz.sputniknews.com/20210806/bis-neni-zoo-a-neni-ji-treba-personifikovat-skrze-jejiho-reditele-k-otazce-nezadouci-popularity-15408804.html

https://cz.sputniknews.com/20210806/ministr-obrany-rf-promluvil-o-strediscich-protiruske-propagandy-v-evrope-15405795.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, cestování, očkování, ministerstvo zdravotnictví, koronavirus