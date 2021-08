https://cz.sputniknews.com/20210806/policie-sr-pouze13lete-devce-za-3000-eur-prodali-a-donutili-ksnatku-15410982.html

Policie SR: Pouze13leté děvče za 3000 eur prodali a donutili k sňatku

Policie SR: Pouze13leté děvče za 3000 eur prodali a donutili k sňatku

Slovenští vyšetřovatelé řešili kuriózní případ. Dvě ženy a dva muži byli obviněni z toho, že za částku 3000 tisíce eur prodali teprve třináctileté děvče a...

Národní jednotka boje proti nelegální migraci Úřadu hraniční a cizinecké policie Prezídia Policejního sboru obvinila čtyři občany Slovenské republiky ze zločinu obchodování s lidmi, ke kterému došlo ve formě nuceného sňatku.V kauze figurují dvě ženy a dva muži ve věku od 35 do 53 let, kteří žijí nedaleko od města Komárno.Policie dále uvádí, že pachatelům v případě prokázání viny, hrozí trest odnětí svobody od 7 do 12 let. Obvinění jsou stíháni na svobodě.Policie dále v této souvislosti důrazně upozornila, že všichni, kteří lákají, přepravují, odevzdávají nebo převezmou dítě a to nehledě na jejich souhlas a budou je vykořisťovat pro účely prostituce, pornografie, nucené práce nebo nuceného žebrání, nebo se dopustí praktik připomínající otroctví, budou potrestáni ve smyslu zákona a za tyto skutky jim hrozí vězení od 7 až do 12 let. Totéž se týká i obchodování s lidskými orgány nebo nezákonné adopce.

