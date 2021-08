Ruská raketová vojska v roce 2022 získají novou raketu Sarmat

https://cz.sputniknews.com/20210806/ruska-raketova-vojska-v-roce-2022-ziskaji-novou-raketu-sarmat-15405608.html

Letové zkoušky nové ruské mezikontinentální balistické rakety Sarmat začnou v roce 2021 a měly by skončit do roku 2022, Strategické raketové síly RF by raketu... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

V pátek ruský ministr navštívil Krasnojarský strojírenský závod, kde se podíval na výrobní cechy podniku a vyslechl zprávu vedení podniku.Sarmat (RS-28) má nahradit strategickou raketu Vojevoda, která je nejtěžší na světě (podle klasifikace NATO Satan, RS-20B). Testovací a konstrukční práce na projektu Sarmat byla zahájena v roce 2011. Nová raketa bude schopna zaútočit na cíl jak přes severní pól, tak přes jižní, a překonat systémy protiraketové obrany.Hlavní taktické a technické charakteristiky nové mezikontinentální balistické rakety Sarmat byly poprvé předvedeny na výstavě Armáda 2019. Dolet Sarmatu činí 18 tisíc kilometrů, startovní hmotnost je 208,1 tuny, hmotnost užitečné zátěže činí přes 10 tun, hmotnost paliva 178 tun, délka rakety činí 35,5 metru, průměr 3 metry, má dělící se bojovou hlavici s bloky individuálního navádění.Modernizace jaderného potenciálu RuskaTesty mezikontinentální balistické střely Sarmat probíhají podle plánu, uvedl v listopadu ruský prezident Vladimir Putin. Konstatoval, že Rusko bude i nadále udržovat svůj jaderný potenciál na principu dostatečnosti.Vzhledem k současným vojensko-politickým rizikům se Ruská federace bude zabývat modernizací jaderných sil, dodal.

Červenáček To si dám ten drink už dnes; a zdejší fašistický genetický odpad by měl také, protože už jen mít Sarmat, znamená záruku nerozpoutání zásadního vojenského konfliktu. Sarmaty jsou téměř plně nesestřelitelné, myslím i s klamavými hlavicemi, rušičkami, odolností proti zarušení, systémem měnícím výšku i směr. Už ta sama rychlost je zárukou míru... No, maladci, stále se pochlapujete. Jen tak dál. Ještě dotáhnout letadla 5. generace, posílit vzdušné kosmické síly, eliminovat oligarchy, zestátňovat (kromě dřívějšího a trvalého úkolu zajistit mír) - úkoly Putinovi od nadnárodního řízení, a i omezeneček Biden bude Putinovi zobat z ruky. Zvláště po zavedení povinnosti, že svět bude platit za uhlovodíky zlatem krytým rublem. Americký sen jen ve vzpomínkách bude. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 2

Červenáček Nový "satan"? Balistická raketa "Sarmat" na konci druhého desetiletí s nahradí „vojvoda“ - „Satan“, plní úlohu garanta pomsta. V sovětských dobách byl počet RS-20V překročit tři sta, nyní jich je 52. Každý z těchto deseti hlavicemi instalovali celkem 520 jaderných hlavic (750 kilotun TNT) - je to téměř třetina souši i na moři strategických obranných schopností. Hmotnost Voevody je více než dvě stě tun. Ruský jaderný potenciál je aktualizován v roce 2015, strategické raketové síly budou mít padesát nových systémů jiných typů, ale mají plnit určité úkoly. Jedná se převážně o mobilní jednotky v provozu v provozních oblastech. Advertisement "Satan" je strašný se svými dvěma důležitýmischopností: schopnost překonat hranici protiraketové obrany a obrovskou destruktivní sílu. Každý takový dopravce se může stát radioaktivní pouští celé průmyslové oblasti nebo metropole s okolím. Sarmat by měla nahradit nejsilnějšího dopravce na světě.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 2

