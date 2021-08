https://cz.sputniknews.com/20210806/rusky-dalekohled-spektr-rg-potvrdil-teorii-velkeho-tresku-15405119.html

Ruský dalekohled Spektr-RG potvrdil teorii velkého třesku

Ruský dalekohled Spektr-RG potvrdil teorii velkého třesku

Objevy, které učinil rusko-německý vesmírný dalekohled Spektr-RG, potvrzují kosmologický model původu vesmíru v důsledku velkého třesku, řekl v rozhovoru pro... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-06T22:01+0200

2021-08-06T22:01+0200

2021-08-06T22:01+0200

věda a technologie

vesmír

vědci

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/12548672_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_0f3ebad7fdb2c0adf7cdfa9e4e850a77.jpg

Teorie velkého třesku popisuje vznik vesmíru ze singularity – bodu o minimálním rozměru a o nekonečné hustotě a teplotě. To je zatím mezi vědci nejvíce uznávaný a propracovaný kosmologický model podporovaný vědeckým pozorováním. Observatoř Spektr-RG byla do vesmíru vypuštěna v červenci roku 2019. Je to ruský dalekohled vyvinutý s německou účastí. Cílem Spektru-RG je pořídit v průběhu čtyř let mapu vesmíru a vyfotografovat s velkým rozlišením celou oblohu v rentgenovém pásmu. Bude pořízeno celkem osm map, na každou bude třeba půl roku. Nejpřesnější mapa, která v sobě spojí osm přehledů, bude ukončena a zveřejněna kolem roku 2025.Nový navigační systémÚstav vesmírných výzkumů Ruské akademie věd vyvíjí snímače pro testování na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) nového systému orientace a navigace podle hvězd, který se má v budoucnu používat pro lety do dalekého vesmíru, řekl v rozhovoru pro Sputnik vědecký tajemník ústavu Andrej Sadovskij.„Tento směr – navigace podle rentgenových pulsarů – se aktivně vyvíjí. Jeden z projektů předpokládá možnost instalace snímačů na ISS, abychom pochopili, jak máme dělat tento systém dál a jak s ním máme pracovat. Zatím vyvíjíme snímače,“ řekl Sadovskij. Neuvedl přitom termíny experimentu na ISS.

https://cz.sputniknews.com/20210804/elon-musk-oznamil-ze-je-nadsen-ruskym-vyvojem-15376442.html

https://cz.sputniknews.com/20210731/roskosmos-rozhodl-o-nove-orbitalni-stanici-ruska-vzhledem-ke-stavu-soucasne-iss-ma-jen-nekolik-let-15333331.html

Červenáček Vědci nevědí, co bylo před Velkým třeskem. Předcházející smršťující se vesmír ? Jaké fyzikální zákony se tom podílely ? Úloha opět uznávaného éteru, vznik dalších částic až po elektron, atom, molekul, těles slunečních soustav, galaxií, hvězdokup a nadkup. S tím jim bude muset pomoci nedebil K. Olinka🚾 po přebrání canabisu. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Červenáček⠀ Vesmírný prediktor vymyslel kosmickou inteligenci a vesmírný výbušný prostor, ve kterém žijou UFOuni, kteří nás stvořili. Vesmír je nebezpečný, kde se pořád někde velkou rychlostí střílí meteority a vybuchují obrovské energie, nebo vznikají černé díry a všude litá i nebezpečné kosmické záření, navíc celý vesmir mrzne.. Jako kluka mě i UFOuni unesli a něco mi vstříkli do hlavy. Od té doby mám i mnohem vyšší úroveň levelu asi momentálně mentálně kolem 50,24. Prostě mnohem vyšší jak Kosmo olinka. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

3

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vesmír, vědci, rusko