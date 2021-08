https://cz.sputniknews.com/20210806/sef-stanu-vit-rakusan-se-kvuli-koudelkovi-ostre-obul-do-babise-15406230.html

Šéf STANU Vít Rakušan se kvůli Koudelkovi ostře obul do Babiše

Šéf STANU Vít Rakušan se kvůli Koudelkovi ostře obul do Babiše

Opoziční hnutí STAN apeluje na vládu, aby učinila rozhodnutí, kdo bude stát v čele Bezpečnostní informační služby poté, co vyprší funkční období současnému... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-06T11:02+0200

2021-08-06T11:02+0200

2021-08-06T11:02+0200

česko

andrej babiš

bezpečnostní informační služba (bis)

stan

michal koudelka

vít rakušan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/962/46/9624672_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_759a37ffd31ff94e411d085806d73a28.jpg

To, že doposud nepadlo rozhodnutí, předseda hnutí a člen bezpečnostního výboru Sněmovny Vít Rakušan považuje za nedůstojné pro BIS, urážející pro Koudelku a ostudné pro Českou republiku. Novinářům dále řekl, že STAN jednoznačně podporuje setrvání Koudelky ve funkci.Rakušan dále vyzval premiéra, aby vláda nějak rozhodla a nakonec představila kandidáta, aby o tom mohl příští týden jednat výbor pro bezpečnost.Nelíbí se mu, že v době, kdy má premiér ukázat, že je chlap, osobnost, státník, tak ucukne a otálí s rozhodnutím.Premiér Andrej Babiš uvedl, že se v pondělí setká se šéfem ČSSD a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a pak sdělí postoj vlády. Dříve neuspěl s návrhem, aby otázku dnes probral sněmovní bezpečnostní výbor bez vládního návrhu kandidáta.„Rozhoduje vláda, výbor návrh pouze projednává, bere na vědomí, může mít kladné stanovisko,“ řekl Rakušan. Správně by podle něj Babiš udělal, kdyby na výbor vláda přišla už s nominací. Uvedl dále, že část výboru chtěla ohledně otázky jednat v předstihu a probrat ji už před měsícem, opozičním poslancům se to ale nepovedlo.Rakušan má za to, že chování Babiše svědčí o jeho licoměrnosti a nedostatku státnickosti.„Pan premiér se chová jako srab. Jednoznačně se ustupuje tlaku prezidenta Miloše Zemana,“ míní Rakušan. Miloš Zeman totiž dlouhodobě kritizuje Koudelku. Uvedl dál, že spojenecké země obdivují české bezpečnostní služby, a to zejména díky Koudelkovi. „My lavírujeme, zda má pokračovat,“ řekl. Podle něj by to mohlo vyvolat otázky ohledně náklonnosti k názorům Ruska.Ohledně otázky v BIS dnes bezpečnostní výbor jednat nebude, ani se nesejde. Hamáček je zatím na dovolené. Místopředseda výboru Jan Birke pro ČTK uvedl, že s ním bude o víkendu mluvit telefonicky.Zmiňme, že BIS často poukazovala na činnost ruských a čínských špionů na českém území. Za její činnost ji proto oceňovala vláda, Sněmovna i Senát. Dlouhodobě však stojí proti Koudelkovi prezident Miloš Zeman a koncem roku Babišovi předal kritický materiál ohledně Koudelky.Připomeňme, že v pondělí Babiš jednal s prezidentem Milošem Zemanem, který mu doporučil, aby se stávajícím šéfem BIS Michalem Koudelkou, kterému končí mandát 15. srpna, sešel. Zároveň premiér požádal o svolání bezpečnostního výboru. Jak informuje ČT, Koten se tehdy nechal slyšet, že premiérovi co nejdříve vyhoví. Později však uvedl, že ke svolání výboru neexistuje zákonný podklad.Nyní se věc nejspíše schyluje k tomu, že o vedení BIS rozhodne až nová vláda po volbách. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček již uvedl, že by proti tomu nic neměl. Pro Deník N ovšem zdůraznil, že jmenování šéfa je v kompetenci předsedy vlády.Místopředseda výboru za ČSSD Jan Birke již uvedl, že by bylo nejlepší, aby toto rozhodnutí učinila vláda, která vzejde po volbách.

https://cz.sputniknews.com/20210805/zapad-to-pochopi-jako-pomstu-rusu-za-vrbetice-sobotka-okomentoval-sance-koudelky-setrvat-ve-funkci-15395716.html

https://cz.sputniknews.com/20210805/koten-z-spd-odmita-svolat-bezpecnostni-vybor-kvuli-koudelkovi-neexistuje-zakonny-podklad-tvrdi--15397214.html

Zdeněk Krátký Jmenování šéfa BIS je v kompetenci předsedy vlády. Nezaznamenal jsem, že by funkci předsedy vlády převzal pan Rakušan. 4

Červenáček Je na čase, aby demokratické (fašistické) opozici začaly praskat žilky a aby začala uvažovat o emigraci nebo vrcholu sebekritiky - humanitárních sebevraždách.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, bezpečnostní informační služba (bis), stan, michal koudelka, vít rakušan