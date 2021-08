https://cz.sputniknews.com/20210806/slovensko-se-pripravuje-na-navstevu-papeze-videt-jej-budou-moci-vsichni-priveze-si-totiz-papamobil-15407425.html

Slovensko se připravuje na návštěvu papeže. Vidět jej budou moci všichni, přiveze si totiž papamobil

Slovensko se připravuje na návštěvu papeže. Vidět jej budou moci všichni, přiveze si totiž papamobil

Papež František navštíví Slovensko už za měsíc. O formě registrace a o tom, zda vůbec bude nějaká registrace nutná, zatím nebylo definitivně rozhodnuto...

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky potvrdilo, že podmínka úplného očkování stále platí. Někteří si však jistě vzpomenou, že během návštěvy Jana Pavla II. byly do jednotlivých sektorů vpuštěny pouze osoby se vstupenkou.Velké vášně, zejména na sociálních sítích, vyvolaly debaty o tom, že se hromadných akcí spojených s papežovou návštěvou budou moci zúčastnit pouze ti, kteří se nechali očkovat. Pravdou však je, že i před 26 lety, během návštěvy papeže Jana Pavla II., existovaly vstupenky do jednotlivých sektorů, a to z bezpečnostních i logistických důvodů. Několik vstupenek z některých sektorů mají i nyní odloženo v biskupském úřadu Prešovské archeparchie. Jejich cílem bylo především stabilizovat počet osob v jednotlivých sektorech.Odhaduje se, že v každém sektoru může být až 50 000 lidí. Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že v současné době dokončuje nový covid automat. Předpokládá se, že v září se jím na Slovensku již budou řídit. Potvrdili také, že prozatím stále platí povinnost plného očkování.Potřeba dobrovolníkůPodle mluvčího Prešovské archeparchie Michala Pavlišinoviče odhadují, že budou potřebovat asi 1 000 dobrovolníků, kteří budou pomáhat přímo při svaté liturgii, a to i na parkovištích.Pokud to bude možné a v září sem přijedou desetitisíce lidí, budou některé sektory dál od tribun. Všichni však budou mít možnost vidět papeže zblízka. Na Slovensko totiž dorazí i slavný papamobil. „Počítá se i s touto věcí, že by měl být k dispozici i papamobil pro Svatého otce, on sám o něj žádá, aby se mohl přiblížit lidem,“ dodal mluvčí.Příjezd papeže Františka bude již čtvrtou cestou Svatého otce na Slovensko. Papež Jan Pavel II. totiž navštívil Slovensko v letech 1990, 1995 a 2003. Ředitel tiskové služby Svaté stolice Matteo Bruni v souvislosti s tím upřesnil, že papež František navštíví na pozvání světských úřadů a biskupských konferencí 12. září Budapešť a ve dnech 12. - 15. září slovenská města Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín-Stráže.

Červenáček Už jen pražská olympiáda a vyvěšování fotek s pohlavími K. Olinky nedebila v Praze "chybí." Zase budou uzavírky a hlídané ulice. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

1

