Udržet korespondenci v tajnosti? S novou funkcí na WhatsAppu to už nikdy v životě nedokážete

„Fotografie nebo videa na našich telefonech se staly velkou součástí našich životů. Ale ne všechno, co sdílíme, má být uchováno navždy a zabírat místo v zařízení. Aby lidé získali další možnost kontroly nad svým soukromím, zavadí WhatsApp vůči fotografiím a videím funkci „Prohlédnout jen jednou“,“ řekl zástupce společnosti WhatsApp.Jak ovšem poukazují média, tato nová funkce má jeden obrovský háček. Příjemci si totiž i nadále mohou zprávu uložit prostřednictvím snímku obrazovky. A na rozdíl od aplikace Snapchat vás nebude WhatsApp varovat, že se tak stalo.Jediné upozornění, které obdržíte, je, že zpráva byla otevřena. O tom, že si člověk pořídil snímek obrazovky, se tak žádným způsobem nedozvíte.To znamená, že zpráva, o které jste si mysleli, že je soukromá, pak může být snadno zveřejněna.Uveďme několik příkladů. Například můžete někomu poslat „fotografii pro dospělé“, dotyčný si ji pomocí snímku obrazovky uschová a pak ji nečekaně zveřejní. Stejně tak můžete třeba poslat PIN kreditní karty partnerovi, který si ho vyfotí. Pokud se ale zařízení tohoto člověka stane terčem útoku hackerů, mohlo by vás to také ohrozit.S těmito problémy se potýká i Snapchat, firma však posílá upozornění o pořízení snímku obrazovky, aby pomohla zmírnit některé problémy se soukromím.Posílat něco osobního přes WhatsApp je tak v konečném důsledku velice riskantní.Bezpečnostním doporučením tak zůstává, že byste neměli posílat informace, které nechcete, aby pak byly zveřejněny. A to se týká i někoho, komu důvěřujete, a dokonce i s použitím funkce View Once.Aktuální bezpečností doporučení messengeruNa webu IT společnosti Census IT Security Works bylo dříve oznámeno, že majitelé chytrých telefonů na základě operačního systému Android, kteří používají messenger WhatsApp verze do 2.21.4.18, jsou vystaveni nebezpečí vzdáleného nabourání.Podle názoru vývojářů Census zvláštnost výměny důvěrných údajů mezi uživateli ve verzích starších 2.21.4.18 WhatsApp pro Android umožňuje hackerům snadno získávat vzdálený přístup ke korespondenci a zahájit špehování uživatele, nebo zasáhnout do dialogu dvou uživatelů s cílem podvodu.Census doporučil všem uživatelům messengeru na chytrých telefonech Android, aby si aktualizovali aplikaci na verzi 2.21.4.18 nebo vyšší. Odborníci zdůrazňují, že zranitelnost, kterou zjistili, je vážným problémem z hlediska bezpečnosti osobních údajů.

