„Ukážeme, jaký je to ubožák.“ Zdechovský chce připomenout Babišovi rajčatovou kampaň

Premiér Andrej Babiš na sociální síti zveřejnil příspěvek o tom, že se v sobotu setká se svými příznivci. Mohou si dokonce od něj nechat podepsat i jeho novou... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Babiš na Twitteru publikoval nový příspěvek, ve kterém uvedl, že v sobotu se s ním mohou jeho příznivci setkat.Načež se mezi reakcemi objevil i komentář europoslance Tomáše Zdechovského. „Díky, dojdeme celá rodina, a ukážeme Vám, koho jste ohrozil na životě Vašimi kecy o vlastizrádcích. Doufám, že vzpomínáte na Paroubka a rajčatovou kampaň,“ napsal Zdechovský.Následně v dalším tweetu Zdechovský dodal, že premiéra nikdo zranit nechce. „Nechceme ho zranit, chceme mu jen ukázat, jaký je to ubožák a srab.“Co se týče rajčatové kampaně, pak připomeňme, že v roce 2009 házeli po tehdejším předsedovi ČSSD Jiřím Paroubkovi dva jeho odpůrci vajíčka a rajčata. Tímto incidentem to však neskončilo a tyto útoky pokračovaly i nadále.Premiérova nová knihaZa zmínku stojí, že na sobotním setkání s premiérem si mohou jeho příznivci vzít novou knihu, kterou napsal, aby jim ji podepsal. Premiér Andrej Babiš totiž v polovině července na svých účtech na sociálních sítích nechal uživatelům tajemný vzkaz: „Zítra řeknu pravdu,“ napsal. Na internetu se hned objevily různé spekulace. Někteří uživatelé, včetně politiků, se neubránili vtipným komentářům, kterými do Babiše rýpali.O několik hodin později Babiš uvedl, že to do zítra nevydrží a záhadu rozkryl. Premiér totiž vydal novou knihu s názvem Sdílejte, než to zakážou. Tvrdí v ní například, že do Poslanecké sněmovny kandiduje naposled. Novinky.cz ale informovaly, že to není poprvé, co premiér slibuje konec politické kariéry.Něco podobného Babiš sliboval i v říjnu 2017, kdy se blížily volby do Sněmovny. Andrej Babiš tehdy prohlásil, že pokud se stane premiérem, tak po uplynutí čtyř let v politice skončí. Dodal, že v roce 2021 mu bude už 67 a on by chtěl více času trávit s rodinou a věnovat se firmě.Čtyři roky uplynuly, Babiš předsedá vládě a teď tvrdí to samé: „Je to poslední příležitost mě volit. Kandiduji naposledy. Poslední šance volit Babiše,“ tvrdí teď Babiš.

