V pátek se mimořádně sejdou poslanci kvůli řediteli BIS Koudelkovi

Kvůli jmenování nového ředitele Bezpečnostní informační služby se mají mimořádně v pátek 13. srpna sejít poslanci. Schůze byla svolána předsedou sněmovny... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

O uspořádání schůze kvůli novému řediteli BIS pořádala koalice Spolu. Ta požadovala, aby předseda vlády Andrej Babiš navrhl stávajícího ředitele Michala Koudelku znovu do čela služby.Předseda vlády uvedl, že v průběhu pondělka bude o obsazení funkce ředitele BIS jednat s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Předtím usiloval o to, aby postup při výběru ředitele kontrarozvědky projednal sněmovní bezpečnostní výbor. V této iniciativě však neměl úspěch.Stávajícímu řediteli BIS Koudelkovi končí mandát v polovině srpna. Pokud vláda do té doby nerozhodne, ujme se řízení služby jeho náměstek.Předtím předseda ODS Petr Fiala uvedl, že pokud Babiš neprodlouží mandát Koudelkovi, sesbírá jeho strana podpisy, aby vyvolal mimořádné zasedání sněmovny kvůli tomuto tématu. Jedná se, podle jeho slov, o mimořádný krok.„Jsme připraveni ho nepoužít, pokud pan premiér Babiš udělá to, co by bylo logické, a v příštích dnech navrhne jméno pana plukovníka Koudelky a vyřeší záležitost tak, aby kontinuálně pokračovala práce BIS,“ cituje ČTK slova předsedy ODS.Podle názoru Petra Fialy se úřadující ředitel BIS ve své funkci osvědčil, a proto by v ní měl pokračovat. Fiala také poukázal na to, že vláda Andreje Babiše opakovaně navrhovala plukovníka Koudelku povýšit do generálské hodnosti. Tomu ale odmítal vyhovět prezident Miloš Zeman.„Je důležité, aby BIS nebyla znejišťována, měla dobré personální vedení a byla předvídatelná i pro své zahraniční partnery,“ prohlásil předseda lidovců Marian Jurečka.„BIS není ZOO“K tahanicím okolo nového šéfa BIS se vyjádřil i mediální expert Vadim Petrov. Podle jeho slov je plukovník Koudelka „politická persona s dobrou osobní PR“. V této souvislosti ale upozorňuje, že image má jeho tým budovat službě, nikoliv jejímu řediteli.„Šéf kontrarozvědky má být především expert a manažer, BIS není ZOO a není ji třeba personifikovat skrze jejího ředitele,“ podotkl.

Renegát ...sem nevěděl, že "koalice Spolu" nám už chce úkolovat Babišátko. Ten je přece loutkou Bruselu. A jelikož nelze sloužit dvěma pánům najednou, měl by na opozici kašlat. 0

1

