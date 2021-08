https://cz.sputniknews.com/20210806/v-yellowstonu-doslo-k-vice-nez-tisicovce-zemetresenim-za-jeden-mesic-hrozi-lidstvu-nebezpeci-15412512.html

V Yellowstonu došlo k více než tisícovce zemětřesením za jeden měsíc. Hrozí lidstvu nebezpečí?

V Yellowstonu došlo k více než tisícovce zemětřesením za jeden měsíc. Hrozí lidstvu nebezpečí?

Podle nové zprávy americké Geological Survey (USGS) se pod Yellowstonským národním parkem opět ozývá dunění Země - v červenci 2021 bylo v regionu zaznamenáno...

Naštěstí se jednalo o slabá zemětřesení, pouze čtyři otřesy měly magnitudo 3 (dostatečně silné na to, aby byly cítit, ale pravděpodobně nezpůsobí žádné škody) - a žádný z otřesů nesignalizuje, že by supervulkán pod parkem mohl vybuchnout, uvedli seismologové parku.„Tato úroveň seismicity je sice nadprůměrná, ale není bezprecedentní a neodráží magmatickou aktivitu,“ uvádí se ve zprávě USGS. „Pokud by příčinou zemětřesení byla magmatická aktivita, očekávali bychom jiné indikátory, jako jsou změny ve stylu deformace nebo tepelné/plynné emise, ale žádné takové změny nebyly zjištěny.“V průběhu července 2021 zaznamenaly seismografické stanice Univerzity v Utahu, které jsou zodpovědné za monitorování a analýzu zemětřesení v oblasti Yellowstonského parku, v této oblasti celkem 1008 zemětřesení. Tato zemětřesení přišla v sérii sedmi rojů, přičemž k nejenergetičtější události došlo 16. července.Podle USGS toho dne otřáslo zemí hluboko pod Yellowstonským jezerem nejméně 764 otřesů, včetně zemětřesení o síle 3,6 stupně - jediného největšího v tomto měsíci.Zbývajících šest rojů v tomto měsíci bylo menších, každý z nich zahrnoval 12 až 40 zemětřesení s magnitudem nižším než 3, uvádí zpráva.USGS dodala, že tato zemětřesení nejsou důvodem k obavám a že jsou pravděpodobně důsledkem pohybu na již existujících zlomech pod parkem. Pohyby na zlomech mohou být stimulovány táním sněhu, což zvyšuje množství podzemní vody prosakující pod parkem a zvyšuje úroveň tlaku v podzemí, uvedli vědci.Aktivní místoYellowstone je jednou z nejaktivnějších seizmických oblastí v USA; podle Správy národního parku je oblast obvykle zasažena 700 až 3 000 zemětřeseními ročně, z nichž většina je pro návštěvníky nepostřehnutelná. Nejsilnějším zaznamenaným zemětřesením v Yellowstonu bylo zemětřesení o síle 7,3 stupně Richterovy škály v Hebgen Lake v roce 1959.Proč takové otřesy? Park se nachází na vrcholu sítě zlomových linií spojených s obrovskou sopkou pohřbenou hluboko pod zemí (podle USGS tato sopka naposledy vybuchla asi před 70 000 lety).K zemětřesením dochází, když se zlomové linie v oblasti roztahují a magma, voda a plyn se pohybují pod povrchem. Yellowstonská sopka v minulosti několikrát vybuchla, přičemž k obrovským erupcím dochází zhruba každých 725 000 let. Pokud je tento harmonogram přesný, čeká park další velká erupce přibližně za 100 000 let.

yellowstonský národní park

