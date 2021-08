Ve filmu Sebevražedný oddíl se objeví tajné cameo ze Strážců galaxie

https://cz.sputniknews.com/20210806/ve-filmu-sebevrazedny-oddil-se-objevi-tajne-cameo-ze-strazcu-galaxie-15409699.html

Režisér snímku Sebevražedný oddíl James Gunn vystoupil v nejnovějším díle podcastu Happy Sad Confused, kde řekl, že ho „udivilo", že cameo nebylo odhaleno ve... 06.08.2021

2021-08-06T17:04+0200

2021-08-06T17:04+0200

2021-08-06T17:04+0200

Režisér ve svém vyjádření neskrýval překvapení. „No, chci říct, že lidé vědí, že jsem do role málem obsadil Davea (Bautistu), on to ale udělat nemohl, tak to neudělal,“ řekl Gunn. „Jinak, no, možná je někde ve filmu Strážce, kterého ještě nikdo neviděl, a já jsem tak překvapený... Dostal jsem stovku recenzí na tenhle film a jsem prostě ohromený.“Během filmu, kdy se Bloodsport, Peacemaker, Rick Flagg a Ratcatcher vydají do baru, aby zadrželi vědátora Thinkera, zatímco oddíl čeká, kamera střihem zabere skupinu tanečníků vystupujících na pódiu. A hlavní tanečnicí je herečka Pom Klementieffová, která hrála Mantis ve filmu Strážci galaxie Vol. 2. Bohužel to je z jejího camea (krátké účinkování známé osobnosti ve filmu či pořadu) vše – žádná další dějová linka ani nic podobného ve snímku není.Už v roce 2019 Steve Agee, který na place hrál Kinga Sharka (hlas mu propůjčil Sylvester Stallone), naznačil účast Klementieffové, když se herci dívali na projekci filmu Joker se zbytkem osazenstva.Díky krátkému vystoupení Klementieffové si tak jistě mnozí přejí, aby cameí Strážců bylo více, protože tento nový Sebevražedný oddíl je nadupán docela podobnými postavami, jako jsou ty marvelovské. Bylo by to jistě zábavné, ale vzhledem k rivalitě nejen Marvelu a DC, ale i Disneyho a Warner Bros, by to asi nebylo možné, ani kdyby se harmonogramy všech sladily.Pokračování ve spolupráciZa zmínku stojí, že James Gunn i po vydání Sebevražedného oddílu 2 bude pokračovat ve spolupráci s DC Films. Šéf společnosti Walter Hamada to uvedl publikaci The Hollywood Reporter.„Vrátí se. Máme v plánu další projekty,“ řekl Hamada. Neupřesnil ale, které projekty má na mysli. Již dříve bylo oznámeno, že po uvedení Sebevražedného oddílu 2 plánuje James Gunn pracovat na Strážcích galaxie 3. Studio Marvel hodlá snímek představit v květnu 2023.Sebevražedný oddíl je americký akční film z roku 2021 režiséra Jamese Gunna, natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném antihrdinském týmu padouchů. V hlavních rolích můžeme vidět Margot Robbieovou, Violu Davisovou, Joela Kinnamana, Jaie Courtneyho, Davida Dastmalchiana, Danielu Melchiorovou, Steva Ageeho a Idrise Elbu. Jedná se o samostatný sequel (dílo, které pokračuje v příběhu dříve vydaného díla) snímku Sebevražedný oddíl (2016) a celkově o desátý snímek filmové série DC Extended Universe.

