https://cz.sputniknews.com/20210806/ve-stonehenge-byly-objeveny-horniny-stare-vice-nez-miliardu-let-15410789.html

Ve Stonehenge byly objeveny horniny staré více než miliardu let

Ve Stonehenge byly objeveny horniny staré více než miliardu let

Floridská rodina vlastnila úlomek kamene ze Stonehenge asi 40 let. Fragment byl vrácen do Velké Británie, kde byl podrobně prozkoumán. Příběh a studie byly... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-06T22:34+0200

2021-08-06T22:34+0200

2021-08-06T22:34+0200

věda a technologie

výzkum

vědci

památka

stonehenge

objev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/712/39/7123903_135:0:2894:1552_1920x0_80_0_0_6ec7252296133f029d80faf3cfcf6b94.jpg

V roce 1797 spadly ve Stonehenge tři kameny. V roce 1958 bylo rozhodnuto, že budou zvednuty a stabilizovány, aby byla památka lépe přístupná turistům a aby bylo místo chráněno před lidmi, kteří na něj lezou.Staré kameny byly provrtány a zpevněny kovovými tyčemi, které byly zakryty kusy obyčejného kamene, stopy po restaurování přestaly být po několika letech viditelné.Společnost, která balvan navrtala, si mohla ponechat kus, který zůstal při vrtání díry, a svěřila jeho uložení zaměstnanci Robertu Phillipsovi. Část Stonehenge byla tak uložena v ochranné schránce v jeho pracovně v Basingstoke. V roce 1976 Phillips odešel do důchodu a emigroval do USA, kde několikrát změnil bydliště a nakonec se usadil na Floridě.Po devadesátce chtěl tento muž přivézt fragment zpět do Velké Británie. Tehdy se jeho syn Robin v roce 2015 obrátil na badatele a informoval je o rodinné památce. Kámen tedy skončil v jeho vlasti. Speciální zkoumání ukázalo, že se skutečně jedná o fragment kvádru ze Stonehenge.Výsledek analýzyAnalýza ukázala, že tento kus se skládá z křemenných zrn velikosti zrnek písku, která do sebe těsně zapadají jako mozaika. To vysvětluje, proč megalit odolal povětrnostním vlivům posledních 5000 let. Proto je podle odborníků ideálním materiálem pro stavbu památníku.Podobné megality byly použity ke stavbě Stonehenge a dalších prehistorických kamenných kruhů, například v okolí vesnice Avebury v hrabství Wiltshire. Odborníci chtěli zjistit, jak takové kameny vznikaly předtím, než byly v neolitu použity ke stavbě.Chemické izotopy ve vzorku naznačují, že zrnka písku byla původně vyplavena z dříve vytvořených sedimentárních hornin druhohorní éry. Kromě toho druhohorní horniny zahrnovaly mnohem starší sedimenty z období mezoproterozoika, které se datují do doby před 1 miliardou až 1,6 miliardy let.Na studii, na níž se podíleli geologové, geomorfologové a archeologové z British Geological Survey, English Heritage Trust a Natural History Museum, se podílel profesor David Nash z Brightonské univerzity.Stonehenge je komplex menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni asi 13 km severně od městečka Salisbury a 3 km od města Amesbury.

https://cz.sputniknews.com/20210212/vedci-zjistili-ze-slavny-stonehenge-byl-puvodne-postaven-ve-walesu-13185241.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

výzkum, vědci, památka, stonehenge, objev