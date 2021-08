https://cz.sputniknews.com/20210806/zabiti-z-nedbalosti-v-nemecku-prokurator-zacal-vysetrovat-umrti-pri-zaplavach-15411109.html

Zabití z nedbalosti: V Německu prokurátor začal vyšetřovat úmrtí při záplavách

Zabití z nedbalosti: V Německu prokurátor začal vyšetřovat úmrtí při záplavách

Německý prokurátor města Koblenz začal vyšetřovat případy úmrtí při povodních, jež některé části země zasáhly v červenci tohoto roku. Úmrtí mohla být způsobena... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-06T20:58+0200

2021-08-06T20:58+0200

2021-08-06T20:58+0200

svět

německo

policie

vyšetřování

prokurátor

povodně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/15154603_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_7de207095e070a0fbad2642ede63bf85.jpg

„Státní prokurátor Koblenzu zahájil 4. srpna vyšetřování pro podezření ze zabití a ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti s povodněmi 14. a 15. srpna v povodí řeky Ahr,“ stojí ve zprávě publikované v pátek státním zastupitelstvím. Případ mezitím přebralo oddělení kriminální policie.Ve zprávě dále stojí, že „nehledě na to, že to nebylo z přirozených důvodů zcela možné“, obyvatelé údolí řeky Ahr mohli být nehledě na to varováni, že se blíží nebezpečí a evakuováni. Státní zástupce má podezření, že se to buď nestalo, nebo to nebylo uděláno dostatečně, či to bylo uděláno příliš pozdě. Právě to mohlo vést k úmrtím při následných záplavách. Vyšetřování je namířeno na vrcholného představitele administrativy Ahrweileru, který je podle místní legislativy odpovědný za rozhodování o provádění záchranných operací.Vyšetřování také míří na člena krizového štábu, který podle názoru prokurátora, byl odpovědný za koordinování záchranných operací. Policie již získala přístup ke komunikaci a dokumentům podezřelého.Současně s tím prokurátor sdělil, že se jedná o předběžné vyšetřování, protože informace okolo povodní mají „mnoho nejasností a temných míst“, a může to chvíli trvat, než budou publikovány výsledky vyšetřování.Německé úřady po povodních samy uznaly nedostatky ve sféře ochrany obyvatelstva před podobnými přírodními katastrofami. „Musíme v tomto směru ještě hodně udělat a polepšit se,“ prohlásila v minulosti zástupkyně oficiálního mluvčího Vlády SRN Martina Fitzová.Povodně v NěmeckuV Německu lijáky vyvolané cyklonem Bernd, který postihl západ Evropy, vyvolaly záplavy. Živel zasáhl hlavně západní a jihozápadní oblasti, kde se řeky, mimo jiné i Rýn, vylévaly z břehů a zaplavily ulice měst.Obzvláště složitá situace vznikla ve spolkových zemích Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko. Mnoho domů zůstalo po povodních s narušenou statikou. Doprava, a to jak silniční, tak i železniční, zůstala na mnoha místech přerušena.

https://cz.sputniknews.com/20210806/bis-neni-zoo-a-neni-ji-treba-personifikovat-skrze-jejiho-reditele-k-otazce-nezadouci-popularity-15408804.html

https://cz.sputniknews.com/20210806/kauza-mytnik-na-slovensku-byl-podan-navrh-na-vazbu-byvaleho-statniho-tajemnika-kuruce-15406889.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, policie, vyšetřování, prokurátor, povodně