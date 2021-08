https://cz.sputniknews.com/20210806/zacina-prodej-letenek-na-vesmirne-lety-za-jedno-misto-zaplatite-450-tisic-dolaru-15404401.html

Začíná prodej letenek na vesmírné lety. Za jedno místo zaplatíte 450 tisíc dolarů

Začíná prodej letenek na vesmírné lety. Za jedno místo zaplatíte 450 tisíc dolarů

Společnost Virgin Galastic zahajuje prodej letenek „vesmírným turistům“, cena jednoho místa začíná na 450 tisících dolarů. Informace jsou zveřejněny v... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

V prohlášení společnosti se píše o třech variantách pro spotřebitele na „soukromém trhu astronautiky“. Kromě jednoho místa společnost nabízí „rodinný balíček“ nebo možnost vykoupení celého letu.Příští let lodi Unity je naplánován na konec září, tato mise je placena italským vojenským letectvem.Virgin Galastic 11. července úspěšně vykonala start své lodi Unity s posádkou složenou ze čtyř osob, kterou vedl majitel společnosti Richard Branson. Loď Unity vystoupala do výškя přes 80 kilometrů, kde posádka několik minut zažila stav beztíže. Následně stroj zahájil klesání a přistál na území soukromého kosmodromu v americkém státu Nové Mexiko.Bezos ve vesmíruZakladatel Amazonu a špička světového žebříčku Forbes Jeff Bezos 20. července odletěl do vesmíru, a to ve své vlastní raketě New Shepard. Raketa společnosti Blue Origin poprvé vyrazila do vesmíru s lidskou posádkou, amerického podnikatele totiž doprovázeli další tři lidé.Jedním z těch, kdo letěl spolu s americkým podnikatelem, byl jeho bratr Mark, dalším členem týmu byla dvaaosmdesátiletá americká pilotka Wally Funková, která se tak stala nejstarším člověkem, který kdy letěl do kosmu. Čtvrtým členem posádky byl osmnáctiletý Nizozemec Oliver Daeman.

Červenáček Návrat nežádoucí. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

janjanjan No, oni to mají ti Američané nastavené trochu jinak: galaktický let do výšky 80 km, znásilnění, když dáte ženské přednost ve dveřích... 0

