Zbývají tři týdny. Očkování vakcínou Sputnik V na Slovensku skončí 31. srpna

Očkování vakcínou Sputnik V na Slovensku skončí 31. srpna. To bude poslední termín, kdy bude možné aplikovat druhou dávku, protože pak termín použitelnosti... 06.08.2021, Sputnik Česká republika

Na tento termín upozornilo slovenské ministerstvo zdravotnictví. Současně resort ujistil, že termíny očkování 2. dávkou budou přiděleny v dostatečném časovém předstihu.Aktuálně na Slovensku probíhá očkování druhou dávkou vakcíny Sputnik V, očkování první dávkou vakcíny bylo ukončeno 31. července 2021.Při dvoudávkové vakcíně Sputnik V je na získání plné proočkovanosti zapotřebí dostat obě dávky.Dříve mluvčí Ministerstva zdravotnictví SR Zuzana Eliášová uvedla, že přebytečné vakcíny Sputnik V byly prodané. Kromě toho, Slovensko darovalo České republice 10 000 dávek vakcíny Moderna. Vakcíny, které nebudou použity na očkování na Slovensku, budou prodány dalším zemím, případně budou darovány.Slovenský ministr financí a expremiér Igor Matovič minulý týden dostal první dávku ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V. Politik o tom informoval na sociální síti.Jak uvedl na Facebooku, termín na očkování dostal po 26 dnech od přihlášení.Na klinice cizokrajných chorob podle expremiéra ruskou vakcínou naočkovali přes osm tisíc lidí a měli minimum vedlejších účinků, z toho žádné závažné.„A pokud by dezoláti v politice, v SÚKLu a médiích Sputnik nedémonizovali, mohli jsme mít dnes naočkováno půl milionu lidí tak jako Maďaři. Pro ně však tupý boj vůči Rusku a Matovičovi byl cennější než zdraví a životy lidí,“ konstatoval politik.Na jejich „tupost“ podle ministra financí doplatí všichni, „protože dnes už se mohou i na hlavu stavět, ale pokud odradili od Sputniku pochybovače v době covidové hrozby, ty stejné lidi už ničím nepřesvědčí na nic jiného, a to ani v době relativního covidového klidu“.Dodávky Sputniku V na SlovenskoMatovič ještě coby předseda slovenské vlády se během zuřící druhé vlny pandemie koronaviru rozhodl zakročit a Sputnik V na Slovensko dovezl i bez souhlasu koaličních partnerů.„Když to zase bude někomu vadit, že jsem tajně jednal s ruskou stranou, tak se omlouvám. Je to obrovský úspěch,“ řekl ještě v době, kdy zastával premiérský post.Matovič tehdy argumentoval tím, že velká část populace, podle jeho odhadů půl milionu, by se chtěla dát očkovat jen ruskou vakcínou.Zájem o očkování se však ukázal být podstatně nižší, počet očkovaných první dávkou překročil 15 tisíc. 160 tisíc dávek, kterým měla brzy skončit expirace, nakonec od Slovenska odkoupilo zpět Rusko.

rusko

slovensko

2021

Zprávy

