Češi mají další dvě medaile. Oštěpaři Vadlejch a Veselý získali stříbro a bronz

2021-08-07T14:14+0200

2021-08-07T14:14+0200

2021-08-07T14:29+0200

Češi mají opět důvod k radosti. V hodu oštěpem totiž předvedli neskutečné finále Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý. Vadlejch získal se svým pátým pokusem 86,67 m stříbrnou medaili a Veselý si šel pak s hodem 85,44 m ve třetím pokusu pro bronz. Na první místo se probojoval Ind Chopra, a to s výkonem z druhé série 87,58 m.Již od olympijských her v Atlantě, které se konaly v roce 1996, neodjížděli čeští atleti z olympiády s prázdnou. Jinak tomu nebude ani letos. Veselému se povedlo ve finále trefit hned první pokus, se kterým se do třetí série držel na třetí pozici, v té ho odsunul jeho kolega Veselý, který si vylepšil sezónní maximum a s výkonem 85,44 m se zařadil na druhé místo.V páté sérii se radoval Vadlejch, který se z pátého místa dostal rázem na druhé místo, a třetí příčka tak patřila Veselému. Toto pořadí vydrželo i do konce a tak se může Česká republika radovat z historického triumfu – hned dva čeští oštěpaři vybojovali medaili.Kanoisté vybojovali medaileRychlostní kanoisté Josef Dostál a Radek Šlouf vybojovali olympijský bronz v závodě deblkajaků na trati 1000 metrů. Zlato putuje do Austrálie a stříbro do Německa.Dostál se Šloufem se do finále dostali ze čtvrtého místa v semifinále. V úvodu závodu se Češi drželi na šestém místě, v polovině trati již poskočili na čtvrté a se dvěma dalšími posádkami bojovali o stříbro a bronz.Vítězní Australané měli sekundový náskok, čeští reprezentanti ve finiši prohráli s Maxem Hoffem a Jacobem Schopfem z Německa, ale porazili dvojici Bence Nádas a Bálint Kopasz z Maďarska.Josef Dostál byl také velkým favoritem v individuálním závodu, tam však skončil pátý. Na těchto olympijských hrách si připsal již čtvrtou olympijskou medaili. Z Londýna 2012 má bronz ze čtyřkajaku, stejnou medaili má v této disciplíně i z Ria 2016. V Brazílii získal také stříbro na singlkajaku. Šlouf si na olympiádě odbyl premiéru.

