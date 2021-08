Čeští hasiči vyráží na pomoc Řecku, které sužují požáry

https://cz.sputniknews.com/20210807/cesti-hasici-vyrazi-na-pomoc-recku-ktere-suzuji-pozary-15415234.html

Řecko sužují stále rozsáhlé požáry. Ačkoliv podle řeckého premiéra se situace začíná zlepšovat, vyrazili čeští hasiči na pomoc. Informovali o tom na Twitteru. 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Na twitterovém účtu Hasičského záchranného sboru ČR bylo uvedeno již včera, že bude vyslán konvoj do Řecka na pomoc s lesními požáry. „Řecko volá o pomoc! Ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničí vyšle zítra konvoj HZS ČR, celkem 15 vozidel a 36 hasičů, na boj s lesními požáry. O vyslání středního odřadu rozhodl Jan Hamáček po dohodě s Jakubem Kulhánkem. Dnes dorazila naše pomoc spolu s Policií České republiky do Albánie, zítra vyrazíme do Řecka.“Dnes pak informovali, že všechny jednotky již mají na místě v Podivíně a dokončují poslední přípravy a kontrolu techniky na odjezd do Athén. Cesta podle jejich slov povede přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.Českým hasičům věnoval post na sociální síti také ministr zahraničí Jakub Kulhánek. „Česko umí pomáhat - rychle a účinně. Můžeme být právem hrdí na naše hasiče. Během pár hodin dokázali zorganizovat pomoc Řecku. Bylo mi ctí se s nimi dnes pozdravit při odjezdu z Podivína. Jsou pro naši zemi skvělou vizitkou. A mají super zkratku ČERT(Czech Emergency Response Team),“ napsal.Čeští hasiči ale nejsou jediní, kteří vyrazili pomáhat. Polští záchranáři vyjíždějí na pomoc v 50 vozidlech, uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki. Náměstek řeckého ministra pro civilní ochranu a krizové řízení Nikos Hardalias dříve uvedl, že země čelí bezprecedentní situaci v souvislosti s požáry: za posledních 24 hodin bylo zjištěno 98 nových požárů a 64 z nich je v současnosti aktivních.Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v této souvislosti prohlásil, že situace s požáry v zemi se zlepšuje, a slíbil, že obnova spálených oblastí bude jeho hlavní politickou prioritou.Mitsotakis v sobotu ráno navštívil Jednotné koordinační centrum pro operace hasičských sborů, kde byl informován o požárech, které se dosud nepodařilo uhasit, uvedl tiskový úřad premiéra. V Řecku dochází denně k desítkám lesních požárů ve všech regionech země. Hašení komplikuje vlna čtyřicetistupňových veder, která v Řecku trvá již deset dní.Situace podle premiéraŘecký premiér poděkoval hasičům, dobrovolníkům, policistům a pobřežní stráži za jejich obrovské úsilí, které přes noc vynaložili na zvládnutí rozsáhlých požárů zejména v Attice, Euboii, Ilii a Mani na poloostrově Peloponés.„Situace je dnes o něco lepší než včera. Musíme se i nadále snažit omezit všechny požáry a zabránit riziku jejich opětovného vzniku,“ řekl. Podle politika je situace v zásobování elektřinou v Attice mnohem lepší. „Chci ještě jednou vyjádřit hlubokou lítost nad tím, co se stalo. Znovu ujišťuji všechny postižené, že obnova bude mou hlavní politickou prioritou,“ řekl Mitsotakis.Slíbil, že vypálené lesy budou obnoveny. „Všechny vypálené oblasti budou považovány za zalesněné... S velkým úsilím a, věřím, že zapojením občanské společnosti, až toto hrozné léto skončí, zaměříme veškerou naši pozornost na co nejrychlejší nápravu škod a obnovu našeho přírodního prostředí,“ řekl Mitsotakis.V souvislosti s katastrofálními lesními požáry v Řecku se objevují informace, že požáry byly založeny proto, aby podnikatelé mohli získat vypálená území a postavit na nich hotely nebo podniky. Politici obviňují vládu z nepřipravenosti na sezónu požárů - chybí hasičská technika, část stávajícího vybavení je zastaralá a v rozporu s mnoha tvrzeními není připravena hasičská infrastruktura.

