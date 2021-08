ČHMÚ zpřísnil výstrahu. Bouřky můžou být silnější, než se původně očekávalo

https://cz.sputniknews.com/20210807/chmu-zprisnil-vystrahu-bourky-muzou-byt-silnejsi-nez-se-puvodne-ocekavalo-15416347.html

Český hydrometeorologický ústav dnes dopoledne zpřísnil výstrahu před silnými bouřkami. Po novém se k bouřkám přidružuje také povodňové nebezpečí. Zhoršení... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Výstraha před silnými a velmi silnými bouřkami platí od dnes od 19:00 do zítřka do druhé hodiny ranní. Týká se částí západních, středních, jižních a východních Čech a Prahy. Meteorologové také upozorňují na přívalové srážky s úhrnem až 50 milimetrů. Vítr může v nárazech dosahovat rychlosti 90 kilometrů v hodině.Tato nejpřísnější bouřková výstraha platí pro Prahu, celý Středočeský a Liberecký kraj a část Jihočeského (Blatná, Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany), Plzeňský (Blovice, Horažďovice, Nepomuk, Rokycany, Sušice), Ústecký (Litoměřice, Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem) a Královéhradecký kraj (Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jičín, Nová Paka, Nový Bydžov, Trutnov, Vrchlabí).O něco mírnější bouřky s úhrnem kolem 30 milimetrů srážek meteorologové avizují v části Jihočeského kraje (České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Trhové Sviny, Třeboň), Královéhradeckého (Broumov, Dobruška, Hradec Králové, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou), Pardubického kraje (Hlinsko, Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč, Vysoké Mýto) a Vysočiny (Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč).Bouřky, během kterých bude rychlost větru dosahovat i 75 kilometrů v hodině, budou podle meteorologů po 19 hodině sužovat další části Vysočiny (Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou) a Pardubického kraje (Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Žamberk).Od 20:00 pak začíná platit varování meteorologů před povodněmi. Platit budou až do nedělního poledne.Vysoký stupeň nebezpečí se vztahuje na Prahu a části Středočeského (Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Neratovice, Říčany) a Libereckého kraje (Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Liberec, Jilemnice, Tanvald).Nižší stupeň povodňového nebezpečí platí pro celý Královéhradecký kraj a část Vysočiny (Chotěboř), Středočeského (Beroun, Čáslav, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice), Libereckého (Semily, Turnov, Železný Brod), Pardubického (Hlinsko, Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč, Vysoké Mýto), Plzeňského (Blovice, Nepomuk, Rokycany, Horažďovice, Sušice) a Jihočeského kraje (Blatná, Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany).

