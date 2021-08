https://cz.sputniknews.com/20210807/chtel-bych-byt-tvoji-podprsenkou-krainova-opet-provokuje-a-odhalila-vysportovanou-postavu-15418265.html

„Chtěl bych být tvojí podprsenkou.“ Krainová opět provokuje a odhalila vysportovanou postavu

Modelka Simona Krainová patří k ženám, které si i ve svých 48 letech mohou dovolit bezstarostně vzít na sebe drobné bikiny či upnuté šaty. Na Simonu totiž jako... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Krainová své příznivce (především mužského pohlaví) opět potěšila. Tentokrát totiž vystavila své tělo ve dvoudílných barevných plavkách. Společnost jí dělá i její malý pejsek.A jaké byly reakce jejích fanoušků? „Děkuji, to jsem potřebovala slyšet, zrovna mi jede tchyně,“ napsala vtipně jistá uživatelka. „Naprosto!!! Ta energie je prostě top. Simonko! Jsi moje dobrá nálada,“ napsal její sledující.Některým samozřejmě vrtal hlavou víc Simonin outfit, než citát, který napsala. „Já myslím, že na téhle fotce lidi naštve něco úplně jiného,“ vzkázala jí sledující. „Chtěl bych být tvojí podprsenkou,“ neudržel své emoce na uzdě její fanoušek.„Přesně, alespoň na venek se tvářit spokojeně, i když někdy je to těžké, když člověka něco trápí. Ale vím, jak to bylo myšleno,“ vzkázala další uživatelka.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

