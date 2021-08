https://cz.sputniknews.com/20210807/expertka-prozradila-jake-nebezpeci-na-vas-ciha-u-pullitru-toceneho-piva-15419625.html

Expertka prozradila, jaké nebezpečí na vás číhá u půllitru točeného piva

Expertka prozradila, jaké nebezpečí na vás číhá u půllitru točeného piva

Natalia Kruglovová, členka Národní asociace dietologů a odborníků na výživu Ruska, prozradila škodlivé účinky oblíbeného českého nápoje - točeného piva... 07.08.2021

Podle expertky by měly být nádoby, v nichž je pivo uskladňováno, patřičně dezinfikovány, jinak by mohlo dojít k množení patogenních bakterií. Pití takového piva může zapříčinit otravu, střevní infekce nebo další potíže s trávicím traktem.Dietoložka dále uvedla, že rozsah těžkostí bude záviset na množství vypitého nápoje, ale také na individuálních vlastnostech organismu. Například u lidí, kteří trpí chronickými nemocemi zažívacího traktu, může dojít k zhoršení stavu. Pro člověka se zdravým žaludkem by to ale neměl být žádný problém.Dietoložka upozornila ještě na jeden zajímavý fakt: „Pivo je nápoj, který obsahuje jednoduché sacharidy. Ty můžou sloužit pro mikroorganismy jako živná půda,“ zdůraznila Kruglovová.Nefiltrované točené pivo může při nesprávné teplotě skladování také dát vašemu organismu zabrat. Během fermentačního procesu totiž vznikají mikroorganismy a mění se chuť nápoje. To může způsobit intoxikaci organismu.Nedávno také endokrinoložka Zuchra Pavlovová varovala před nebezpečím, které představuje pivo v horkém počasí. Lékařka vysvětlila, že oblíbený alkoholický nápoj způsobuje odvodňování organismu, ale ne v čisté formě, ale ve formě přerozdělení tekutin do různých sektorů, což může zapříčinit narušení metabolických procesů v těle a negativně ovlivnit celkový zdravotní stav člověka.

