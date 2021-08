https://cz.sputniknews.com/20210807/fiala-napsal-o-levicovych-a-pravicovych-politicich-uzivatele-poukazali-o-cem-toto-uvazovani-svedci-15415921.html

Fiala napsal o levicových a pravicových politicích. Uživatelé poukázali, o čem toto uvažování svědčí

Fiala napsal o levicových a pravicových politicích. Uživatelé poukázali, o čem toto uvažování svědčí

Předseda občanských demokratů Petr Fiala se ve svém novém příspěvku na sociální síti zamyslel nad levicovými a pravicovými politiky. V komentářích se objevila... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

V novém postu, který Fiala zveřejnil, píše, že on sám od doby, co začal vnímat svět politiky, byl vždycky takzvaně napravo.Co si myslí lidéPod tímto jeho postem se vyrojily reakce jak jeho příznivců, tak těch, kteří Fialu zřejmě volit nebudou.„Takže podle vás je vlevo vpravo o tomhle? No, ale to jste zaspal dobu v totáči,“ napsala uživatelka Iva Astra. Následně se dočkala i odpovědi: „Ne není, ale je to něco co se říká - tým Petra Fialy,“ zaznělo.Boris Živný má zase tento názor: „Aha, takže levičákem jste se stal až na stará kolena. V tom případě je na vině asi nějaký presenilní mentální regres.“V jednom komentáři dokonce padla zmínka i o dálnici D1. „Dnes je to o tom, že každý hlásá, co zjistí, že táhne voliče, digitalizace, daňová reforma, důchodová reforma, snížení státních zaměstnanců a byrokracie, atd. Ale jak jsou ve vládě, zjistí mnohá úskalí a že to nejde ve skutečnosti, jak si mnozí myslí. Tak snad už konečně ta D1 nebude taková katastrofa,“ zněl komentář od Pavla Buchly.Nutno podotknout, že někteří však s Fialou vyjádřili i souhlas. „Přesně,“ napsal stroze uživatel Michal Cigánek. Obdobný postoj vyjádřil i Martin Staněk: „Mám to úplně stejně.“

Červenáček Jestli je někdo vlevo nebo vpravo je vidět na jeho postojích k sociální politice státu - v té je o mnoho napřed před ČR například Řecko, Island, a některé severské evropské země. Za sociální výdobytky bojovala dělnická hnutí skoro 200 let. Klausem obdivovaná Thatcherová je zrušila. Zaměstnavatel tam nyní může zaměstnance vyhodit i bezdůvodně. Odbory jsou tam téměř bez pravomocí. U nás se v těchto necivilizovaných opatřeních "proslavil" Nečas. Jestli ve volbách zvítězí politické strany jako TOP98, ODS, Zelení, Starostové, Piráti, naše Doba temna ještě ztemní. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 2

skylla slabý dějepisář a všehoschopný politikaříček....to je fiala 1

3

