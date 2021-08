https://cz.sputniknews.com/20210807/litva-nabizi-nelegalnim-migrantum-300-euro-za-navrat-15418589.html

Litva nabízí nelegálním migrantům 300 euro za návrat

Litva nabízí nelegálním migrantům 300 euro za návrat

Litevská vláda zaplatí 300 euro každému nelegálnímu migrantovi z Asie a Afriky, pokud ten bude souhlasit s návratem domů. O tom informovala ředitelka oddělení... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

„Na letišti, před nástupem do letadla, bude těmto lidem vyplacena jednorázová pomoc o rozměru 300 euro,“ prohlásila Gudzinskajte.Pomoc bude jednorázová, pokud migrant znovu přijede do Litvy, tak už nic nedostane.Vilnius dříve hovořil o růstu počtu nelegálních migrantů, kteří se nacházejí na hranicích s Běloruskem. Vláda kvůli tomu vyhlásila nouzový stav.Běloruských lídr Alexandr Lukašenko ze své strany zmínil, že jeho země se nechystá nadále zadržovat proud migrantů do zemí EU. Kvůli sankcím Západu na to Bělorusko nemá „ani sílu, ani peníze“.Hranice s BěloruskemBěloruský prezident Alexandr Lukašenko ve čtvrtek nařídil silovým složkám státu, aby uzavřely hranici. Během schůzky s předními představiteli silových struktur Lukašenko poznamenal, že jde o snahu zabránit pokusům porušení státních hranic.„Ode dnešního dne žádná cizí osoba nesmí vkročit na běloruské území ze sousedních států, ať už z jihu anebo ze západu,” uvedl tehdy běloruský prezident.Podle jeho slov je nutné uzavřít každý metr hranice s tím, aby se běloruský národ cítil v bezpečí. „My neinvestujeme jen tak pro nic za nic kolosální prostředky do pohraničních vojsk a do našich silových struktur celkově. Národ se musí cítit v bezpečí a musí vědět, že existují lidé, kteří jsou připraveni je ochránit,“ konstatoval ve čtvrtek běloruský prezident.Lukašenko si mimo jiné během schůzky dovolil kritickou poznámku na adresu litevských zákonodárců, kteří podle něj přijali zákon umožňující střílet na nelegální migranty. Lukašenko také varoval před údajnou hrozbou násilného vyhoštění běloruských imigrantů z Litvy zpět do Běloruska.Sankce proti BěloruskuLitva a Polsko včera prohlásily, že je nutno rozšířit protiběloruské sankce za to, že Minsk napomáhá nelegální migraci. Stojí to ve společném prohlášení premiérky Litevské republiky Ingridy Šimonyteové a premiéra Polské republiky Mateusze Morawieckého.„Litva a Polsko zdůrazňují nutnost rychlého a rozhodného reagování na opatření běloruského režimu a všech osob, které organizují a napomáhají pašování nelegálních migrantů, mj. cestou rozšíření omezovacích opatření EU na běloruský režim,“ uvádí se v prohlášení.„Odsuzujeme použití Lukašenkovým režimem nezákonné migrace jako zbraně s cílem vyvíjení politického nátlaku na EU a na její jednotlivé členské státy. To ještě jednou ukazuje cynický charakter běloruského režimu a dokazuje nutnost rychlého reagování a společných akcí EU pro vyřešení tohoto bezpečnostního problému,“ podotkli oba premiéři.Podle jejich informací „nejsou žádné příznaky zlepšení situace na východní hranici EU, a počet nelegálních migrantů, kteří překračují hranici s Běloruskem, i nadále roste a dosahuje několika set lidí denně“.

Vladimír Štumpa Jedna ze složitých situací ve světě. Její řešení opět závisí na tom, kdy Světové kurvítko podstatně ztratí, vliv na dění světa. Litva je také navázána na svého strategického spojence - Světové kurvítko a tak si pomáhá k dosažení i třech vyšších stupňů suverenity. To platí zejména pro státy zaostalé a s počtem obyvatel pod 10 miliónů. I ten, kdo má monopol na politické řízení světa - nadnárodní řízení ví, že potom ty státy, které byly svazovími republikami Sovětů, se pak sami k RF vrátí. Očekává se to také u Turecka a dokonce když to dopade, Japonsko se má stát nejvýchodnější ruskou provincií (problém se stárnutím obyvatelstva). Nyní slabé země BRICS se velmi zmátoří. Tato organizace bude podle plánu reorganizována. Mají také asi 10 zemí jako zájemců o vstup. Pak jsou tu i jiné organizace, které zrovna USA nepřejí - země Šanghajské spolupráce a v budoucnu rozšířené odtržené země V4 (budou tam země od Baltu po Černé moře, vedené Maďarskem).🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 2

Zdeno 300 eur je málo, prevádzačom dali niekoľko násobne viac. To by iba prerobili. 2

