Média: USA odeslaly do Afghánistánu bombardéry B-52 pro boj s Tálibánci

Spojené státy Americké odeslaly do Afghánistánu bombardéry s dlouhým doletem B-52, aby bojovaly s ozbrojenci radikálního hnutí Tálibán (v Rusku zakázáno). O... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-07T18:29+0200

2021-08-07T18:29+0200

2021-08-07T18:29+0200

Podle informací novin, bombardéry odstartovaly ze základny v Kataru. Kolik jich bylo, se neupřesňuje. B-52 útočily na cíle v provinciích Kandahár, Herat a dalších. Při útocích také byly použity letouny AC-130 palební podpory.Tálibové dříve uvedli, že se jim podařilo získat kontrolu nad provinciemi Nimruz a Jowzjan, které se nachází na jihozápadě a severu Afghánistánu. Kábul ze své strany informoval o likvidaci 385 ozbrojenců za posledních 24 hodin.Situace v AfghánistánuV Afghánistánu probíhá souboj mezi vládními silami a Táliby, kterým se podařilo získat značná teritoria hlavně v selských oblastech, provádějí také útoky proti velkým městům. Nestabilita roste na pozadí náhlého odchodu amerických jednotek ze země.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v minulosti označil stažení Američanů ze země za potvrzení neúspěchu washingtonské mise v Afghánistánu.NATO po dvaceti letech ukončilo vojenskou misi v Afghánistánu. Dřívější rozhodnutí NATO ukončit vojenskou misi přišlo hned po obdobném oznámení ze strany Washingtonu. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov má za to, že Washington při misi nedosáhl svých cílů. Ministr také poznamenal, že terorismus nikam nezmizel. Teroristická organizace Islámský stát (v Rusku zakázán) a větve Al-Káidy (v Rusku zakázán) upevnily své pozice v zemi. Kromě toho výroba drog dosáhla nevídaného objemu – 90 procent světového objemu pochází z Afghánistánu, a pro boj s tím se nic nedělá.Kromě toho šéf ruské diplomacie poznamenal, že Moskva je připravena spolupracovat s Washingtonem a Pekingem při regulaci situace v zemi. Dosahovat těchto cílů je zapotřebí politickými prostředky, součástí dialogu by měli být také představitelé Tálibů.V roce 2020 podepsali Washington a zástupci Tálibánu v Dauhá první mírovou dohodu po více než 18 letech války. Stanoví stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu do 14 měsíců a zahájení dialogu po výměně vězňů. Tyto rozhovory však zatím nepřekročily rámec několika úvodních schůzek.

